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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.04.2020 12:05
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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle kamu kurumlarından evrak temini vb. işlemlerin tamamlanmasının güçleştiği, Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin farklı illerde olması nedeniyle değerleme çalışmasını bu yıl ilk defa gerçekleştirecek olan Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından söz konusu çalışmaların 31.03.2020 tarihi itibariyle tamamlanmasının mümkün olmadığı bildirildiğinden, Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklara ilişkin olarak 31.03.2020 tarihli özel hesap dönemi sonu itibariyle tamamlanması gereken değerleme raporu çalışmalarının tamamlanabilmesi için 2 ay (31.05.2020 tarihine kadar) ek süre verilmesi talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 3862 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834540


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