***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 15:22
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.04.2020 tarih 1043 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereği,
Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine portföye 01.04.2020-31.03.2021 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere Çelen Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Tadem Taşınmaz Değerleme Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841562
BIST
15:30100.904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -691,29
|Açılış
|: 101.996
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|Önceki Kapanış
|: 101.595
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102.328
En Düşük
100.671
15:306,9884
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,5970
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En Düşük
6,9408
15:307,5947
En Yüksek
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|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,5375
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|Açılış
|: 384,50
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
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386,67
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|23.389.780
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.677.590
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|22.287.106
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|29.833.157
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|14.281.117
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.406.323
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|13.952.378
|% -9,99
|
|GARAN
|8,38
|1.029.841.181
|% -0,36
|
|THYAO
|10,66
|471.250.691
|% 0,38
|
|ASELS
|27,20
|420.724.408
|% -0,73
|
|PETKM
|3,57
|387.039.673
|% -0,83
|
|AFYON
|2,60
|326.032.762
|% 2,36
|
|ADESE
|1,46
|201.000.212
|% -5,19
|
|AFYON
|2,60
|326.032.762
|% 2,36
|
|GARAN
|8,38
|1.029.841.181
|% -0,36
|
|PETKM
|3,57
|387.039.673
|% -0,83
|
|IHLGM
|1,07
|113.730.429
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7184
|8,7621
|% 0,90
|
|Frank
|7,1637
|7,2069
|% 0,78
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-3,64
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,17
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.525
|12,20
|
|Tam
|2.532
|2.586
|12,50
|
|Yarım
|1.233
|1.264
|6,10
|
|Çeyrek
|619
|632
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
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|B. Petrol
|26,48
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