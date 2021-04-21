***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 21:35
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 21.04.2021 tarih 1067 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirketimizin Esas Sözleşme "İmtiyazlı Menkul Kıymetler " başlıklı 9. maddesi uyarınca imtiyaz hakkı bulunan ve bu hakkı kullanan A grubu pay sahiplerinin yeni seçilecek Yönetim Kuruluna aday olarak gösterdiği Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli ve Zekeriya Serhan Altınordu ‘nun adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca kabulü ve Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930307
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|MRSHL
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|KSTUR
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|SODSN
|27,50
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|GARAN
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|EREGL
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|984.265.942
|% 0,84
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|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
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|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
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|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
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|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
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|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
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|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
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|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
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|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
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|Alış
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|Dolar
|8,3111
|8,3226
|% 1,75
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|Euro
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|10,0019
|% 1,37
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|Sterlin
|11,4683
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|Frank
|9,0166
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|% 1,46
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.782
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|-11,68
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|Altın Gr.
|477
|477
|4,78
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|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
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|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
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|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
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|Çeyrek
|757
|775
|7,69
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|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,49
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|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,01
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|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,24
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