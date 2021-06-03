***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2021 19:39
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 21.09.2020 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 542.621.761 TL iken, bu dönem 31.05.2021 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 179.784.852 TL artış ile 722.406.613 TL'ye çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939981
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1249
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0862
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05523,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,28
|Açılış
|: 523,97
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7115
|8,7172
|% 1,45
|
|Euro
|10,5731
|10,5826
|% 0,81
|
|Sterlin
|12,2609
|12,3224
|% 1,00
|
|Frank
|9,5992
|9,6570
|% 0,72
|
|Riyal
|2,3179
|2,3295
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-38,06
|
|Altın Gr.
|523
|524
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,35
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,12
|71,12
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 704 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10 kaybederek (% -0.80 ) 1, 242
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, VAKKO, PENGD, BOBET, RYSAS, LIDFA, MZHLD, KATMR
-
17:56
PENGD, KATMR, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
CELHA, DENGE, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında