***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2022 13:33
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 31.05.2021 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 722.406.613 TL iken, bu dönem 31.03.2022 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 989.696.387 TL artış ile 1.712.103.000 TL'ye çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015826
BIST
16:552.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 21,45
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:5514,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0422
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:5516,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0345
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:55918,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,25
|Açılış
|: 918,81
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
919,97
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ULUSE
|150,70
|14.790.485
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.266
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.810.079
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.060.052
|% 9,93
|
|TMSN
|18,57
|164.910.701
|% 7,90
|
|CEOEM
|11,92
|74.491.968
|% -9,63
|
|LIDER
|18,87
|758.544.183
|% -7,95
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GRNYO
|2,38
|3.341.277
|% -4,80
|
|GMTAS
|3,00
|10.826.457
|% -4,76
|
|THYAO
|34,44
|4.545.904.382
|% 2,93
|
|ASELS
|26,02
|3.010.597.740
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,89
|2.801.653.556
|% 0,25
|
|GARAN
|12,58
|2.652.662.908
|% -0,40
|
|SISE
|16,56
|2.342.498.762
|% 1,78
|
|ODAS
|1,92
|817.977.790
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,56
|912.578.953
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,23
|1.190.020.563
|% 0,48
|
|GARAN
|12,58
|2.652.662.908
|% -0,40
|
|AKBNK
|7,75
|1.599.318.240
|% 0,39
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7133
|14,7208
|% 0,29
|
|Euro
|16,1374
|16,1496
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,3159
|19,4127
|% 0,59
|
|Frank
|15,8554
|15,9509
|% 0,44
|
|Riyal
|3,9118
|3,9314
|% 0,24
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,05
|
|Altın Gr.
|918
|919
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.061
|6.212
|54,57
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|26,39
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|13,20
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,18
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,07
|
Seans Raporu
16:55
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-
17:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 23 artarak (% 0.82 ) 2, 598
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17:10XU100
Endeks 2, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 42, 749.00 milyon TL de
-
17:10CMBTN
Yüzde 4.50 oranında artışla 218.20 lira fiyatla işlem gören hissede 101, 664 adet işlem
-
17:09TATGD
Yüzde 4.42 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 713, 070 adet işlem
-
17:08IZMDC
Yüzde 7.62 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 142, 994 adet işlem