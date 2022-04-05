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***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2022 13:33
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

   Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkul değerlerine ilişkin geçen yıl açıklanan 31.05.2021 tarihli değerleme raporlarında toplam değer 722.406.613 TL iken, bu dönem 31.03.2022 tarihli değerleme raporlarındaki gayrimenkullerin toplam değeri 989.696.387 TL artış ile 1.712.103.000 TL'ye çıkmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015826


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Altın Gr. 918 919 5,97  
Cumhuriyet 6.089 6.181 54,00  
Tam 6.061 6.212 54,57  
Yarım 2.930 3.005 26,39  
Çeyrek 1.469 1.503 13,20  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,35  
Gümüş Gr. 11,77 11,78 0,18  
B. Petrol 109 109 1,07  
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