***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 18:09
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2022 tarih 1116 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Yönetim Kurulu Üyelerinin aralarında yaptıkları görev bölümü ile
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Nurullah Emre Narin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Mine Narin seçilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080945
BIST
17:564.516
En Yüksek
|Değişim
|: -3,27%
|| -152,69
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:5618,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0306
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:5619,2720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0610
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:561.053,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,07
|Açılış
|: 1.053,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:56
|MEGAP
|6,49
|74.662.813
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|74.662.813
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.090.310
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.397.887
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|59.423.022
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.906.805
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.418.673
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.498.356
|% -9,99
|
|SASA
|167,70
|1.337.943.201
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|347.046.332
|% -9,98
|
|THYAO
|107,20
|11.844.558.184
|% 2,49
|
|EREGL
|37,12
|7.073.243.013
|% 0,22
|
|ASELS
|40,50
|6.281.764.403
|% 1,66
|
|KONTR
|194,10
|4.458.252.165
|% -9,97
|
|KOZAL
|264,20
|3.706.923.562
|% 7,79
|
|EKGYO
|5,40
|2.141.555.591
|% -2,35
|
|ALBRK
|3,17
|1.137.398.821
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,27
|3.473.014.249
|% -9,91
|
|YKBNK
|10,31
|3.641.667.384
|% -6,02
|
|HALKB
|9,26
|3.281.548.193
|% -9,92
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6096
|18,6200
|% 0,16
|
|Euro
|19,2534
|19,2720
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,9009
|22,0107
|% -0,84
|
|Frank
|19,4663
|19,5835
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,15
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,58
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.054
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.008
|7.131
|-31,00
|
|Yarım
|3.403
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,89
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,54
|-0,29
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|-1,02
|
Seans Raporu
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17:58
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17:58
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