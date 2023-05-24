***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2023 09:41
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum
bulunmamaktadır
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153277
BIST
10:274.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 16,64
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.497
En Düşük
4.474
10:2719,8817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
19,9005
En Düşük
19,8142
10:2721,4765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0749
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
21,4970
En Düşük
21,3426
10:271.261,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.261,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler10:25
|RODRG
|48,90
|13.360.116
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|96.804.894
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|2.928.221
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|23.253.333
|% 9,93
|
|VANGD
|6,80
|2.905.718
|% 7,77
|
|SAMAT
|23,46
|46.007.099
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|33.488
|% -9,96
|
|ATSYH
|71,50
|478.979
|% -8,33
|
|BRSAN
|150,60
|74.843.461
|% -4,68
|
|DESA
|46,80
|1.841.732
|% -3,51
|
|SASA
|51,70
|857.753.153
|% 3,40
|
|THYAO
|134,20
|389.852.540
|% -0,15
|
|ODAS
|5,89
|278.353.403
|% 3,51
|
|EUPWR
|78,80
|238.954.187
|% 0,96
|
|ISCTR
|10,51
|219.560.118
|% 1,35
|
|ODAS
|5,89
|278.353.403
|% 3,51
|
|EKGYO
|6,28
|149.360.585
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,51
|219.560.118
|% 1,35
|
|SASA
|51,70
|857.753.153
|% 3,40
|
|YKBNK
|8,85
|105.592.237
|% 0,45
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8756
|19,8807
|% 0,12
|
|Euro
|22,7500
|22,8000
|% 2,93
|
|Sterlin
|24,6394
|24,7629
|% 0,31
|
|Frank
|21,9565
|22,0887
|% 0,13
|
|Riyal
|5,2842
|5,3107
|% 0,16
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.972
|1.972
|-3,23
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.261
|0,27
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.591
|4.805
|4,00
|
|Çeyrek
|2.288
|2.388
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,91
|14,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|77,40
|77,40
|0,56
|