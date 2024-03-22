***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2024 15:30
***MRGYO*** MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 330.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 376.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 6.720.000 940.800,000 14,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 10.080.000 1.411.200,000 14,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039 Nâma
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 313.200.000 43.848.000,000 14,00000 C Grubu C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 330.000.000 46.200.000,000 14,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 25.03.2024
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 31.209.786,69
Geçmiş Yıl Karları (TL) 14.990.213,31
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.03.2024
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2024
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.03.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 27.03.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.03.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 14.990.213,31 TL'nin geçmiş yıl karlarından,31.209.786,69 TL Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 46.200.000 -TL (KırkaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) tutarında (%.14) oranında artırılarak 376.200.000 - TL (ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası)'na çıkarılması ve şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru 07.03.2024 tarih ve 14/368 sayılı toplantısında Kurul tarafından onaylanmıştır.
Şirketimizin 22.03.2024 ve 1155 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 25.03.2024 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Martı GYO İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf
EK: 2 Martı GYO SPK Onaylı Esas Sözleşme Yeni Şekil.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261475
BIST