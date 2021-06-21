***MRGYO* *PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.06.2021 09:49
***MRGYO******PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEKGY, MRGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat limiti 0,01 Kr olarak belirlenmiştir. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (MRGYO.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca MRGYO.R sırasının fiyat marjı aşağı yönlü olarak %50'den %75'e genişletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943277
BIST
16:131.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:138,7695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:1310,4436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0758
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:13501,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,71
|Açılış
|: 501,39
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:13
|OZBAL
|10,12
|7.770.794
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.056.359
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.327.927
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.953.536
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,67
|12.610.463
|% 9,75
|
|METUR
|6,39
|63.718.668
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.544.609
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,54
|1.170.227.861
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|650.522.523
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,12
|601.667.939
|% 2,91
|
|EREGL
|18,07
|440.556.736
|% 1,57
|
|KRDMD
|6,78
|426.302.764
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,12
|601.667.939
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,15
|272.155.894
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.170.227.861
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|650.522.523
|% -0,37
|
|BOBET
|6,14
|402.002.405
|% 7,72
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7669
|8,7695
|% 0,37
|
|Euro
|10,4377
|10,4436
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,1389
|12,1998
|% 0,92
|
|Frank
|9,4902
|9,5474
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3329
|2,3446
|% 0,44
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|14,53
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|25,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|24,01
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|11,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-0,24
|