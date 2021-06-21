***MRGYO* *PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***MRGYO******PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [PEKGY, MRGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (PEKGY.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca PEKGY.R sırasının alt fiyat limiti 0,01 Kr olarak belirlenmiştir. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yeni Pay Alma Hakkı Kupon Pazarında (MRGYO.R) işlem gören yeni pay alma kuponlarının teorik ederinin sırada oluşan fiyat limitlerinin dışında kalması nedeniyle, Pay Piyasası Yönergesi Madde 20/4 uyarınca MRGYO.R sırasının fiyat marjı aşağı yönlü olarak %50'den %75'e genişletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943277BIST