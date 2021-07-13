***MRGYO* *PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.07.2021 09:13
***MRGYO******PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEKGY, MRGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.BE (Kaydi Pay, Miktar: 715.629.920,928 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 14.07.2021) Maksimum Emir Değeri: 4.000.000 TL MRGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 48.935.784,950 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 14.07.2021) Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950516
BIST
10:131.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.354
10:138,6193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0159
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:1310,2343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:13502,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,04
|Açılış
|: 502,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:13
|YAPRK
|33,18
|3.231.506
|% 7,59
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|237.901
|% 5,16
|
|SODSN
|22,04
|105.193
|% 4,75
|
|FADE
|14,16
|13.083.283
|% -9,98
|
|AYCES
|60,00
|983.005
|% -7,69
|
|AVHOL
|4,95
|1.741.109
|% -7,13
|
|VBTYZ
|12,92
|41.756.407
|% -5,83
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|GARAN
|8,62
|122.434.462
|% -0,23
|
|THYAO
|13,26
|64.813.187
|% 0,15
|
|PETKM
|5,34
|51.887.533
|% 0,95
|
|EREGL
|18,01
|46.133.603
|% -0,99
|
|KRDMD
|7,17
|45.867.579
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,80
|31.874.596
|% -0,55
|
|PEKGY
|1,10
|19.316.034
|% -2,65
|
|YKBNK
|2,27
|33.837.652
|% 0,00
|
|GARAN
|8,62
|122.434.462
|% -0,23
|
|TSKB
|1,22
|15.762.365
|% -0,81
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6160
|8,6193
|% -0,18
|
|Euro
|10,2280
|10,2343
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9370
|11,9968
|% -0,14
|
|Frank
|9,3925
|9,4491
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,06
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,00
|
|Altın Gr.
|502
|502
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|0,36
|