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***MRGYO* *PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

14.07.2021 09:06



***MRGYO******PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [PEKGY, MRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

PEKGY.BE (Kaydi Pay, Miktar: 715.629.920,928 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 14.07.2021) Maksimum Emir Değeri: 4.000.000 TL MRGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 48.935.784,950 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 14.07.2021) Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951007


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Altın Ons 1.813 1.813 5,10  
Altın Gr. 502 502 1,32  
Cumhuriyet 3.316 3.366 17,00  
Tam 3.299 3.382 15,54  
Yarım 1.595 1.636 7,52  
Çeyrek 800 818 3,76  
Gümüş.Ons 26,05 26,08 0,07  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 0,03  
B. Petrol 76,45 76,45 -0,04  
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