***MRGYO* *PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.07.2021 09:06
***MRGYO******PEKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEKGY, MRGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.BE (Kaydi Pay, Miktar: 715.629.920,928 TL nominal, Aracı: ACP, Kapanış Tarihi: 14.07.2021) Maksimum Emir Değeri: 4.000.000 TL MRGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 48.935.784,950 TL nominal, Aracı: IYF, Kapanış Tarihi: 14.07.2021) Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951007
BIST
10:251.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,72
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.359
En Düşük
1.349
10:258,6234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
10:2510,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
10:25502,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,38
|Açılış
|: 502,35
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UTPYA
|20,50
|50.635
|% 9,39
|
|FADE
|15,38
|58.243.707
|% 8,62
|
|IDEAS
|50,70
|3.534.728
|% 7,28
|
|IHYAY
|0,74
|3.821.965
|% 7,25
|
|EDIP
|3,71
|19.811.931
|% 6,92
|
|MMCAS
|5,87
|84.816
|% -7,99
|
|EKIZ
|7,03
|116.740
|% -5,00
|
|BANVT
|60,05
|384.381
|% -4,98
|
|CASA
|127,00
|18.415
|% -4,58
|
|BASCM
|11,40
|17.875
|% -4,20
|
|GARAN
|8,50
|205.372.493
|% 0,59
|
|SASA
|28,36
|92.430.641
|% 0,07
|
|THYAO
|13,21
|82.573.625
|% 0,84
|
|KRDMD
|7,20
|71.367.433
|% 1,55
|
|FADE
|15,38
|58.243.707
|% 8,62
|
|GARAN
|8,50
|205.372.493
|% 0,59
|
|PEKGY
|1,01
|21.159.090
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,28
|37.638.491
|% 0,44
|
|TSKB
|1,23
|12.754.295
|% 1,65
|
|KRDMD
|7,20
|71.367.433
|% 1,55
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6202
|8,6234
|% 0,05
|
|Euro
|10,1673
|10,1743
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9028
|11,9625
|% 0,27
|
|Frank
|9,3561
|9,4124
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2923
|2,3038
|% 0,05
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|5,10
|
|Altın Gr.
|502
|502
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|76,45
|76,45
|-0,04
|