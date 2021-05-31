***MRGYO* *PETKM* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
31.05.2021 17:19
***MRGYO******PETKM******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, MRGYO, PETKM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AYES 1 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E HAMDİ YÜCE 2.293,420
MRGYO 2 MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT DAVUT EREN 30.000,000
PETKM 3 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. E AYŞE SERPİL AKORAK 2.172,339
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939070
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0332
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0563
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05519,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,92
|Açılış
|: 519,66
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5205
|8,5251
|% 0,39
|
|Euro
|10,4357
|10,4435
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,0350
|12,0954
|% 0,01
|
|Frank
|9,4715
|9,5285
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2635
|2,2748
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|-7,94
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,00
|
|B. Petrol
|70,34
|70,34
|1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
-
17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252