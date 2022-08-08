***MRGYO* *YGYO* *YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.08.2022 09:16
***MRGYO******YGYO******YEOTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MRGYO, YEOTK, YGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052774
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0627
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0050
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,2919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0506
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2963
En Düşük
18,1988
18:051.023,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.023,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.025,89
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|4,99
|29.097.093
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|AKCNS
|25,22
|19.712.183
|% 0,00
|
|AKENR
|1,96
|67.106.080
|% 0,00
|
|AFYON
|3,85
|59.182.809
|% 0,00
|
|AGYO
|4,99
|29.097.093
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|AKCNS
|25,22
|19.712.183
|% 0,00
|
|AKENR
|1,96
|67.106.080
|% 0,00
|
|AFYON
|3,85
|59.182.809
|% 0,00
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 0,00
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9407
|17,9749
|% 0,35
|
|Euro
|18,2734
|18,2919
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,6055
|21,7139
|% 0,22
|
|Frank
|18,5983
|18,7104
|% 0,28
|
|Riyal
|4,7585
|4,7824
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-0,96
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,32
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|-3,00
|
|Tam
|6.862
|6.931
|-59,00
|
|Yarım
|3.343
|3.389
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|0,03
|
|B. Petrol
|95,83
|95,83
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE