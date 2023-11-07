***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Belgesi
07.11.2023 18:16
***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023, 09.08.2023 ve 06.11.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere 1.500.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ihracına yönelik başvurumuz 02.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 66/1445 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215204
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,5054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0659
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,5007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0090
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.798,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -9,89
|Açılış
|: 1.798,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4967
|28,5054
|% 0,23
|
|Euro
|30,4853
|30,5007
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,9384
|35,1136
|% -0,17
|
|Frank
|31,5192
|31,7091
|% 0,03
|
|Riyal
|7,5752
|7,6132
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,51
|22,54
|% 0,66
|
|Platin
|899,58
|901,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.066,39
|1.073,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,61
|82,61
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.964,52
|1.964,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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