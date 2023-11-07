***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Belgesi









***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2023, 09.08.2023 ve 06.11.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere 1.500.000.000 TL nominal tavan tutarlı bono ihracına yönelik başvurumuz 02.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 66/1445 sayılı kararı ile onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215204BIST