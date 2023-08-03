***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç tavanına ilişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak üzere tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilecek şekilde 1.5 Milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihraç başvurusu için yönetim kurulu kararı alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180340BIST