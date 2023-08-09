***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.08.2023 17:25
***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Tavanın Belirlenmesi ile İlgili Yönetim Kurulu Kararı ve SPK'ya Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023
Ek Açıklamalar
03.08.2023 tarihli İlgili Yönetim Kurulu kararına istinaden Genel Müdürlüğümüz tarafından 08.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182806
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
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|Önceki Kapanış
|: 7.412
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7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 27,1000
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|Önceki Kapanış
|: 27,1200
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27,4251
En Düşük
26,9491
18:0529,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1448
|Açılış
|: 29,7500
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.665,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,94
|Açılış
|: 1.665,11
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|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
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1.699,87
En Düşük
1.664,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9927
|27,0503
|% 0,25
|
|Euro
|29,6567
|29,7008
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2555
|34,4273
|% -0,11
|
|Frank
|30,6794
|30,8643
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1792
|7,2152
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,40
|
|Altın Gr.
|1.665
|1.665
|-4,79
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.106
|11.232
|-35,00
|
|Yarım
|5.562
|5.642
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,73
|86,73
|0,56
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292