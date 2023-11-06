***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.11.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.11.2024Ek Açıklamalar03.08.2023 ve 09.08.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 2023/67 sayılı bülteninde duyurulan onaylı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 EK 1 -Başvuru Formu-.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214312BIST