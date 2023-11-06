***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.11.2023 12:04
***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.11.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.11.2024
Ek Açıklamalar
03.08.2023 ve 09.08.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 2023/67 sayılı bülteninde duyurulan onaylı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EK 1 -Başvuru Formu-.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214312
BIST