***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***MRMAG*** MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 425.000.000TL tutarındaki ihraç tavanına ilişkin ihraç edeceği tahvil / finansman bonolarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.10.2022 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070659BIST