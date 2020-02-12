***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 32.014.418 39.323.592Satışların Maliyeti17 -16.521.092 -23.258.393TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.493.326 16.065.199BRÜT KAR (ZARAR)15.493.326 16.065.199Genel Yönetim Giderleri18 -4.288.364 -5.177.083Pazarlama Giderleri18 -10.257.520 -10.029.003ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)947.442 859.113Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 4.274.817 5.635.793Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -2.558.449 -637.975FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.663.810 5.856.931Finansman Gelirleri21 2.515.456 2.622.506Finansman Giderleri21 -957.733 -818.092SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.221.533 7.661.345Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.434.873 -1.761.407Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.445.655 -1.798.023Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 10.782 36.616SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.786.660 5.899.938DÖNEM KARI (ZARARI)2.786.660 5.899.938Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.786.660 5.899.938Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.177.420 27.304.141Dönem Karı (Zararı)2.786.660 5.899.938Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.786.660 5.899.938Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.331.086 2.771.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 512.665 264.764Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler78.916 547.529Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 78.916 537.848Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 0 9.681Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.661.278 197.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 184.977 159.774Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.476.301 37.624Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.356.646Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -2.356.646Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.434.873 1.761.407İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.779.231 20.079.794Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 193.829 1.869.191Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.716.241 13.322.243İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -115.624 18.938İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -31.600.617 13.303.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.896.683 -2.387.557İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.896.683 -2.387.557Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.011 22.756Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.985.807 -11.665.210İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 42.985.807 -11.665.210Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 55.620 142.162Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.799 -47.838İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -47.799 -47.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler205.709 18.824.047Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19.387.034Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14,9 205.709 -562.987Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.896.977 28.750.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -250.856 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.468.701 -1.446.689YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-473.799 -153.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-473.799 -153.076Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -376.966 -143.690Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -96.833 -9.386FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.429.112 -7.708.182Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri16 3.230.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.708.182Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 -7.708.182Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-245.850Alınan Faiz21 2.444.962YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.132.733 19.442.883NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.132.733 19.442.883DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ23.383.138 3.940.255DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40.515.871 23.383.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 40.515.871 23.383.138Finansal Yatırımlar31.302 225.131Diğer Finansal Yatırımlar6 31.302 225.131Ticari Alacaklar57.788.208 26.150.883İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 139.368 23.744İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 57.648.840 26.127.139Diğer Alacaklar75.735 35.324İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 75.735 35.324Peşin Ödenmiş Giderler9.458 8.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 9.458 8.447ARA TOPLAM98.420.574 49.802.923TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR98.420.574 49.802.923DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Ticari Alacaklar7.454.904 4.598.632İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.454.904 4.598.632Maddi Duran Varlıklar624.765 509.842Tesis, Makine ve Cihazlar11 624.765 509.842Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.024.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 93.828 19.258Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar22 245.715 124.540TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.603.916 5.411.987TOPLAM VARLIKLAR108.024.490 55.214.910KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar399.927İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar399.927Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 399.927Ticari Borçlar72.501.417 29.515.610İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 72.501.417 29.515.610Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 381.825 326.205Diğer Borçlar220.042 267.727İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 220.042 267.727Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 328.289 351.335Kısa Vadeli Karşılıklar3.127.646 450.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 67.516 72.609Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.060.130 378.120ARA TOPLAM76.959.146 30.911.606TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER76.959.146 30.911.606UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar695.887İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar695.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 695.887Ticari Borçlar44 158İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 44 158Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 899.622 483.801Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 30.297 24.758TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.625.850 508.717TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.584.996 31.420.323ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29.439.494 23.794.587Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 10.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-486.516 -114.763Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 -486.516 -114.763Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 1.446.821 1.161.676Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 692.529 6.847.736Net Dönem Karı veya Zararı2.786.660 5.899.938TOPLAM ÖZKAYNAKLAR29.439.494 23.794.587TOPLAM KAYNAKLAR108.024.490 55.214.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 934.992 2.524.772 4.549.648 17.952.587 17.952.587Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-56.825Transferler226.684 4.322.964 -4.549.648Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.938 5.899.938 5.842.000 5.842.000Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587Transferler11.770.000 285.145 -6.155.207 -5.899.938Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-371.753 2.786.660 2.414.907 2.414.907Sermaye Arttırımı3.230.000 3.230.000 3.230.000Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.786.660 5.899.938DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-476.607 -74.279Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları16 -476.607 -74.279Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar104.854 16.341Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)104.854 16.341Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri22 104.854 16.341DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-371.753 -57.938TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.414.907 5.842.000Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.414.907 5.842.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818691BIST