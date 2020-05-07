***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 23.452.748 8.797.901Satışların Maliyeti17 -18.445.139 -4.880.219TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.007.609 3.917.682BRÜT KAR (ZARAR)5.007.609 3.917.682Genel Yönetim Giderleri18 -2.785.634 -2.324.100Pazarlama Giderleri18 -1.465.372 -1.289.214Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.246.871 1.173.761Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -35.210 -34.203ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.968.264 1.443.926FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.968.264 1.443.926Finansman Gelirleri21 358.650 681.350Finansman Giderleri21 -126.294 -279.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.200.620 1.845.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-514.125 -464.015Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -500.842 -481.213Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -13.283 17.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.686.495 1.381.681DÖNEM KARI (ZARARI)1.686.495 1.381.681Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.686.495 1.381.681Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.391.999 -25.913.675Dönem Karı (Zararı)1.686.495 1.381.681Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.686.495 1.381.681Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler426.246 -200.058Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 167.536 65.272Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 290.069Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 276.645Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 0 13.424Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler69.381 142.035Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 69.381 142.035Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-324.796 -680.236Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -324.796 -680.236Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 514.125 -17.198İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.653.997 -27.090.076Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -830 -139.216Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.542.431 -56.426.182İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -98.067 -9.981.848İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 9.640.498 -46.444.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.297.553 -1.742.313İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.297.553 -1.742.313Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -140.554 -207.799Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.013.529 31.361.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.013.529 31.361.471Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -220.444 -359.528Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.399 72.743İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 17.399 72.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-259.981 350.748Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 9 0 -39.290Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 9 -259.981 390.038Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.766.738 -25.908.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -29.906 -5.222Vergi İadeleri (Ödemeleri)-344.833 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-56.636 -198.414Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.636 -198.414Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -56.636 -198.414FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI258.775 20.673.236Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 19.993.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 0 19.993.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 12 -99.875 0Alınan Faiz21 358.650 680.236YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.594.138 -5.438.853NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.594.138 -5.438.853DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 40.515.871 23.383.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 45.110.009 17.944.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 45.110.009 40.515.871Finansal Yatırımlar32.132 31.302Diğer Finansal Yatırımlar6 32.132 31.302Ticari Alacaklar48.245.777 57.788.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 237.435 139.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 48.008.342 57.648.840Diğer Alacaklar9 8.081.548 75.735İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 8.081.548 75.735Peşin Ödenmiş Giderler10 150.012 9.458İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 150.012 9.458ARA TOPLAM101.619.478 98.420.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.619.478 98.420.574DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Ticari Alacaklar6.746.644 7.454.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.746.644 7.454.904Maddi Duran Varlıklar613.072 624.765Tesis, Makine ve Cihazlar11 613.072 624.765Kullanım Hakkı Varlıkları12 604.480 1.024.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.194 93.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 83.194 93.828Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar22 219.088 245.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.426.193 9.603.916TOPLAM VARLIKLAR110.045.671 108.024.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar194.380 399.927İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar194.380 399.927Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 194.380 399.927Ticari Borçlar73.514.946 72.501.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 73.514.946 72.501.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 161.381 381.825Diğer Borçlar237.441 220.042İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 237.441 220.042Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 484.298 328.289Kısa Vadeli Karşılıklar2.890.630 3.127.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 90.481 67.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.800.149 3.060.130ARA TOPLAM77.483.076 76.959.146TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER77.483.076 76.959.146UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar503.477 695.887İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar503.477 695.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 503.477 695.887Ticari Borçlar44 44İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 44 44Uzun Vadeli Karşılıklar882.822 899.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 882.822 899.622Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 24.281 30.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.410.624 1.625.850TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER78.893.700 78.584.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.151.971 29.439.494Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-460.534 -486.516Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 -460.534 -486.516Diğer Yedekler16 1.576.908 1.446.821Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 3.349.102 692.529Net Dönem Karı veya Zararı23 1.686.495 2.786.660TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.151.971 29.439.494TOPLAM KAYNAKLAR110.045.671 108.024.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587Transferler5.899.938 -5.899.938Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.161.676 12.747.674 1.381.681 25.089.965 25.089.965Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Transferler130.087 2.656.573 -2.786.660Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.982 1.686.495 1.712.477 1.712.477Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -460.534 1.576.908 3.349.102 1.686.495 31.151.971 31.151.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.686.495 1.381.681DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar33.310 -110.645Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 33.310 -110.645Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.328 24.342Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.328 24.342Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -7.328 24.342DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.982 -86.303TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.712.477 1.295.378Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.712.477 1.295.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843428BIST