***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 31.270.874 14.186.380 7.818.126 5.388.479Satışların Maliyeti17 -23.371.071 -6.836.317 -4.925.932 -1.956.098TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.899.803 7.350.063 2.892.194 3.432.381BRÜT KAR (ZARAR)7.899.803 7.350.063 2.892.194 3.432.381Genel Yönetim Giderleri18 -5.133.298 -4.621.780 -2.347.664 -2.297.680Pazarlama Giderleri18 -2.507.103 -2.062.159 -1.041.731 -772.945Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.886.324 2.392.736 639.453 1.218.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.222.252 -298.709 -1.187.042 -264.506Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)923.474 2.760.151 -1.044.790 1.316.225FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)923.474 2.760.151 -1.044.790 1.316.225Finansman Gelirleri21 1.035.702 1.492.285 677.052 810.935Finansman Giderleri21 -303.285 -644.002 -176.991 -364.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.655.891 3.608.434 -544.729 1.762.738Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-645.693 -764.705 -131.568 -300.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -605.368 -805.036 -104.526 -323.823Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -40.325 40.331 -27.042 23.133SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.010.198 2.843.729 -676.297 1.462.048DÖNEM KARI (ZARARI)1.010.198 2.843.729 -676.297 1.462.048Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.010.198 2.843.729 -676.297 1.462.048Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.856.155 -6.021.379Dönem Karı (Zararı)1.010.198 2.843.729Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.010.198 2.843.729Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.522.618 -1.051.315Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 511.814 133.602Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler39.797Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 25.319Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 14.478Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.235.994 237.409Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 80.595 237.409Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 1.155.399 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-870.883 -1.421.792Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -870.883 -1.421.792Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 645.693 -40.331İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.285.391 -7.702.853Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 31.302 5.870Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.010.345 -26.605.320İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 121.983 -23.343İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.132.328 -26.581.977Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler589.171 -2.243.058İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 589.171 -2.243.058Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -104.332 -162.948Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.084.948 21.848.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -3.084.948 21.848.223Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -266.701 -330.087Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.106 -60.969İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -52.106 -60.969İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-387.432 -154.564Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14,9 -369.654Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-387.432 215.090Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.752.575 -5.910.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -226.653 -110.940Vergi İadeleri (Ödemeleri)-876.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-151.103 -249.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-151.103 -249.061Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -151.103 -249.061FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI640.094 2.421.792Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 0 1.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7,12 -306.250Alınan Faiz21 946.344 1.421.792YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.367.164 -3.848.648NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.367.164 -3.848.648DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 40.515.871 23.383.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 37.148.707 19.534.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 37.148.707 40.515.871Finansal Yatırımlar31.302Diğer Finansal Yatırımlar6 31.302Ticari Alacaklar59.798.553 57.788.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 17.385 139.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 59.781.168 57.648.840Diğer Alacaklar47.548 75.735İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 47.548 75.735Peşin Ödenmiş Giderler113.790 9.458İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 113.790 9.458ARA TOPLAM97.108.598 98.420.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.108.598 98.420.574DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Ticari Alacaklar6.893.920 7.454.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 6.893.920 7.454.904Maddi Duran Varlıklar652.404 624.765Tesis, Makine ve Cihazlar11 652.404 624.765Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.627.533 1.024.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar73.357 93.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 73.357 93.828Ertelenmiş Vergi Varlığı22 147.462 245.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.554.391 9.603.916TOPLAM VARLIKLAR106.662.989 108.024.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar456.589 399.927İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar456.589 399.927Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 456.589 399.927Ticari Borçlar69.416.469 72.501.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 69.416.469 72.501.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 115.124 381.825Diğer Borçlar167.936 220.042İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 167.936 220.042Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 56.730 328.289Kısa Vadeli Karşılıklar3.915.737 3.127.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 87.640 67.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.828.097 3.060.130ARA TOPLAM74.128.585 76.959.146TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.128.585 76.959.146UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.378.859 695.887İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.378.859 695.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.378.859 695.887Diğer Borçlar44 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 44 44Uzun Vadeli Karşılıklar508.911 899.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 508.911 899.622Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 21.765 30.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.909.579 1.625.850TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.038.164 78.584.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.624.825 29.439.494Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -311.383 -486.516Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -311.383 -486.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -311.383 -486.516Diğer Yedekler16 1.576.908 1.446.821Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 3.349.102 692.529Net Dönem Karı veya Zararı23 1.010.198 2.786.660TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.624.825 29.439.494TOPLAM KAYNAKLAR106.662.989 108.024.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587Transferler285.145 5.614.793 -5.899.938Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-160.648 2.843.429 2.683.081 2.683.081Dönem Sonu Bakiyeler10.000.000 -275.411 1.446.821 12.462.529 2.843.729 26.477.668 26.477.668Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Transferler130.087 2.656.573 -2.786.660Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)175.133 1.010.198 1.185.331 1.185.331Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -311.383 1.576.908 3.349.102 1.010.198 30.624.825 30.624.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.010.198 2.843.729 -676.297 1.462.048DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar175.133 -160.648 149.151 -74.345Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 224.529 -205.959 191.219 -95.314Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-49.396 45.311 -42.068 20.969Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-49.396 45.311 -42.068 20.969Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)175.133 -160.648 149.151 -74.345TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.185.331 2.683.081 -527.146 1.387.703Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.185.331 2.683.081 -527.146 1.387.703http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863623BIST