***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 66.532.809 19.760.304 35.261.935 5.573.924Satışların Maliyeti17 -52.217.043 -9.029.683 -28.845.972 -2.193.366TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.315.766 10.730.621 6.415.963 3.380.558BRÜT KAR (ZARAR)14.315.766 10.730.621 6.415.963 3.380.558Genel Yönetim Giderleri18 -8.010.548 -6.863.822 -2.877.250 -2.242.042Pazarlama Giderleri18 -4.055.440 -3.021.456 -1.548.337 -959.297Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.685.744 3.335.017 1.799.420 942.281Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -980.081 -358.811 242.171 -60.102ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.955.441 3.821.549 4.031.967 1.061.398FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.955.441 3.821.549 4.031.967 1.061.398Finansman Gelirleri21 1.371.763 2.165.904 336.061 673.619Finansman Giderleri21 -757.879 -698.823 -454.594 -54.821SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.569.325 5.288.630 3.913.434 1.680.196Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.432.148 -1.083.122 -786.455 -318.417Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.354.152 -1.105.036 -748.784 -300.000Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -77.996 21.914 -37.671 -18.417SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.137.177 4.205.508 3.126.979 1.361.779DÖNEM KARI (ZARARI)4.137.177 4.205.508 3.126.979 1.361.779Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.137.177 4.205.508 3.126.979 1.361.779Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.686.309 -3.053.581Dönem Karı (Zararı)4.137.177 4.205.508Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.117.933 -1.211.317Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 732.284 203.929Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 291.829Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 276.644Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9 15.185Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler108.291 410.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 111.315 410.250Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -3.024Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.154.790 -2.095.411Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.154.790 -2.095.411Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.432.148 -21.914İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.645.254 -5.835.617Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -46.456 27.212Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-110.739.212 -42.454.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)73 76.534 7.763İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)74 -110.815.746 -42.461.836Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.425.698 -2.578.760İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.425.698 -2.578.760Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -84.321 -250.056Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler106.278.025 39.973.984İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 106.278.025 39.973.984Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -154.827 -401.885Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler147.999 -57.963İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 147.999 -57.963İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler379.236 -94.076Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14,9 -893.066Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14,9 379.236 798.990Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.390.144 -2.841.426Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -323.824 -212.155Vergi İadeleri (Ödemeleri)-972.341YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-928.994 -395.240Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-928.994 -395.240Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -744.706 -306.993Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -184.288 -88.247FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.220.305 5.325.411Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.400.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 19.400.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7,12 -462.100Alınan Faiz21 1.282.405 2.095.411Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.230.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.605.002 1.876.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.605.002 1.876.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 40.515.871 23.383.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 56.120.873 25.259.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 56.120.873 40.515.871Finansal Yatırımlar77.758 31.302Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 77.758 31.302Ticari Alacaklar168.527.420 57.788.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 62.834 139.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 168.464.586 57.648.840Diğer Alacaklar76.830 75.735İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 76.830 75.735Peşin Ödenmiş Giderler93.779 9.458İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 93.779 9.458ARA TOPLAM224.896.660 98.420.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR224.896.660 98.420.574DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Diğer Alacaklar10.879.507 7.454.904İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80 10.879.507 7.454.904Maddi Duran Varlıklar1.178.637 624.765Tesis, Makine ve Cihazlar11 1.178.637 624.765Kullanım Hakkı Varlıkları12 1.494.584 1.024.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar237.494 93.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 237.494 93.828Ertelenmiş Vergi Varlığı22 163.572 245.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR14.113.509 9.603.916TOPLAM VARLIKLAR239.010.169 108.024.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.887.801 399.927İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.887.801 399.927Banka Kredileri7 19.400.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 487.801 399.927Ticari Borçlar178.779.442 72.501.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 178.779.442 72.501.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 226.998 381.825Diğer Borçlar368.041 220.042İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 368.041 220.042Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 710.100 328.289Kısa Vadeli Karşılıklar3.523.984 3.127.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 87.642 67.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.436.342 3.060.130ARA TOPLAM203.496.366 76.959.146TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER203.496.366 76.959.146UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.243.951 695.887İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.243.951 695.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.243.951 695.887Diğer Borçlar44 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 44 44Uzun Vadeli Karşılıklar552.882 899.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 552.882 899.622Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 51.253 30.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.848.130 1.625.850TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER205.344.496 78.584.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.665.673 29.439.494Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-397.514 -486.516Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-397.514 -486.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-397.514 -486.516Diğer Yedekler16 1.576.908 1.446.821Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 3.349.102 692.529Net Dönem Karı veya Zararı16 4.137.177 2.786.660TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.665.673 29.439.494TOPLAM KAYNAKLAR239.010.169 108.024.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587Transferler11.700.000 285.145 -6.155.207 -5.899.938Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-275.465 4.205.508 3.930.043 3.930.043Sermaye Arttırımı3.230.000 3.230.000 3.230.000Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -390.228 1.446.821 692.529 4.205.208 30.954.630 30.954.630Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Transferler130.087 2.656.573 -2.786.660Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)89.002 4.137.177 4.226.179 4.226.179Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -397.514 1.576.908 3.349.102 4.137.177 33.665.673 33.665.673Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.137.177 4.205.508 3.126.979 1.361.779DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar89.002 -275.465 -86.131 -114.817Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 114.105 -353.160 -110.424 -147.201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -25.103 77.695 24.293 32.384Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -25.103 77.695 24.293 32.384Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)89.002 -275.465 -86.131 -114.817TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.226.179 3.930.043 3.040.848 1.246.962Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.226.179 3.930.043 3.040.848 1.246.962http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884452BIST