***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 77.987.301 32.014.418Satışların Maliyeti17 -52.368.010 -16.521.092TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)25.619.291 15.493.326BRÜT KAR (ZARAR)25.619.291 15.493.326Genel Yönetim Giderleri18 -14.766.842 -10.257.520Pazarlama Giderleri18 -7.566.332 -4.288.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 7.499.204 4.274.817Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.396.994 -2.558.449ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.388.327 2.663.810FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.388.327 2.663.810Finansman Gelirleri21 1.905.196 2.515.456Finansman Giderleri21 -1.981.978 -957.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.311.545 4.221.533Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.310.461 -1.434.873Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.323.895 -1.445.655Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.434 10.782SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.001.084 2.786.660DÖNEM KARI (ZARARI)7.001.084 2.786.660Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.001.084 2.786.660Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.592.318 12.177.420Dönem Karı (Zararı)7.001.084 2.786.660Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.001.084 2.786.660Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.845.810 2.331.086Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11, 12 1.309.552 512.665Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler91.681 78.916Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 91.681 78.916Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler524.408 2.661.278Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 213.525 184.977Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler310.883 2.476.301Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.390.292 -2.356.646Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -1.390.292 -2.356.646Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.310.461 1.434.873İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.746.667 8.779.231Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 14.039 193.829Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-126.081.628 -31.716.241İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 128.142 -115.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -126.209.770 -31.600.617Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.433.971 -2.896.683İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.433.971 -2.896.683Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -10.461 -1.011Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler133.973.252 42.985.807İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 133.973.252 42.985.807Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 277.994 55.620Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler254.815 -47.799İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 254.815 -47.799İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler752.627 205.709Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14, 9 752.627 205.709Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.593.561 13.896.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -274.443 -250.856Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.726.800 -1.468.701YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.439.133 -473.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.439.133 -473.799Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.254.847 -376.966Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -184.286 -96.833FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.985.391 5.429.112Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 3.230.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26.050.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 26.050.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-880.447 -245.850Alınan Faiz21 1.815.838 2.444.962YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.138.576 17.132.733NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.138.576 17.132.733DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 40.515.871 23.383.138DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 77.654.447 40.515.871Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 77.654.447 40.515.871Finansal Yatırımlar17.263 31.302Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 17.263 31.302Ticari Alacaklar183.778.155 57.788.208İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 11.226 139.368İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 183.766.929 57.648.840Diğer Alacaklar11.964.610 75.735İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 11.964.610 75.735Peşin Ödenmiş Giderler19.919 9.458İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 19.919 9.458ARA TOPLAM273.434.394 98.420.574TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR273.434.394 98.420.574DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Ticari Alacaklar7.454.904İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 7.454.904Maddi Duran Varlıklar2.542.447 624.765Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.542.447 624.765Kullanım Hakkı Varlıkları12 3.287.915 1.024.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar213.288 93.828Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 213.288 93.828Ertelenmiş Vergi Varlığı22 261.861 245.715TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.465.226 9.603.916TOPLAM VARLIKLAR279.899.620 108.024.490KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.148.221 399.927İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.148.221 399.927Banka Kredileri7 26.050.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.098.221 399.927Ticari Borçlar206.651.669 72.501.417İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 177.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 206.474.669 72.501.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 659.819 381.825Diğer Borçlar474.857 220.042İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 474.857 220.042Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 925.384 328.289Kısa Vadeli Karşılıklar3.968.118 3.127.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 88.883 67.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.879.235 3.060.130ARA TOPLAM239.828.068 76.959.146TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER239.828.068 76.959.146UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.780.583 695.887İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.780.583 695.887Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.780.583 695.887Diğer Borçlar44 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 44 44Uzun Vadeli Karşılıklar537.849 899.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 537.849 899.622Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 88.907 30.297TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.407.383 1.625.850TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER243.235.451 78.584.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar36.664.169 29.439.494Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-262.925 -486.516Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-262.925 -486.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -262.925 -486.516Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Diğer Yedekler16 1.576.908 1.446.821Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 3.349.102 692.529Net Dönem Karı veya Zararı23 7.001.084 2.786.660TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.664.169 29.439.494TOPLAM KAYNAKLAR279.899.620 108.024.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.000.000 -114.763 1.161.676 6.847.736 5.899.938 23.794.587 23.794.587Transferler285.145 -6.155.207 -5.899.938 3.230.000 3.230.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.770.000 -371.753 2.786.660 2.414.907 2.414.907Sermaye Arttırımı3.230.000Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Transferler130.087 2.656.573 -2.786.660Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)223.591Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)7.001.084 7.224.675 7.224.675Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.001.084 2.786.660DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar279.488 -476.607Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 279.488 -476.607Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-55.898 104.854Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -55.898 104.854DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)223.590 -371.753TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.224.674 2.414.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.224.674 2.414.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908396BIST