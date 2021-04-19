***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 21.986.601 23.452.748Satışların Maliyeti17 -8.962.856 -18.445.139TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.023.745 5.007.609BRÜT KAR (ZARAR)13.023.745 5.007.609Genel Yönetim Giderleri18 -5.526.820 -2.785.634Pazarlama Giderleri18 -3.844.867 -1.465.372Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 2.448.139 1.246.871Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -185.207 -35.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.914.990 1.968.264FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.914.990 1.968.264Finansman Gelirleri21 587.101 358.650Finansman Giderleri21 -1.618.974 -126.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.883.117 2.200.620Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.108.877 -514.125Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.130.701 -500.842Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 21.824 -13.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.774.240 1.686.495DÖNEM KARI (ZARARI)3.774.240 1.686.495Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.774.240 1.686.495Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.032.533 4.391.999Dönem Karı (Zararı)3.774.240 1.686.495Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.412.313 426.246Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,18 539.698 167.536Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler44.738 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 44.738 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler153.521 69.381Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 153.521 69.381Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -434.521 -324.796Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.108.877 514.125İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.841.175 2.653.997Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -3.427.657 -1.230Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.149.484 9.542.431İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -46.702 -98.067İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 13.196.186 9.640.498Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.515.661 -7.297.553İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -3.515.661 -7.297.553Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -317.126 -140.554Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.061.244 1.013.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -176.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 9.238.008 1.013.529Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 67.255 -220.044Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-34.668 17.399İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -34.668 17.399İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-141.696 -259.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14,9 -141.696 -259.981Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.027.728 4.766.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -71.000 -29.906Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -924.195 -344.833YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-802.881 -56.636Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-802.881 -56.636Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -763.873 -56.636Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -39.008 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.675.512 258.775Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9.500.000 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 9.500.000 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-411.516 -99.875Alınan Faiz21 587.028 358.650YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.905.164 4.594.138NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.905.164 4.594.138DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 77.654.447 40.515.871DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 105.559.611 45.110.009Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 105.559.611 77.654.447Finansal Yatırımlar3.444.920 17.263Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 3.444.920 17.263Ticari Alacaklar170.583.933 183.778.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 57.928 11.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 170.526.005 183.766.929Diğer Alacaklar15.480.271 11.964.610İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 15.480.271 11.964.610Peşin Ödenmiş Giderler337.045 19.919İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 337.045 19.919ARA TOPLAM295.405.780 273.434.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR295.405.780 273.434.394DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Maddi Duran Varlıklar3.108.962 2.542.447Tesis, Makine ve Cihazlar11 3.108.962 2.542.447Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.969.781 3.287.915Maddi Olmayan Duran Varlıklar228.090 213.288Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 228.090 213.288Ertelenmiş Vergi Varlığı22 269.224 261.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.735.772 6.465.226TOPLAM VARLIKLAR302.141.552 279.899.620KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.671.167 27.148.221İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.671.167 27.148.221Banka Kredileri7 35.550.000 26.050.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 1.121.167 1.098.221Ticari Borçlar215.712.913 206.651.669İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 236 177.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 215.712.677 206.474.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 727.074 659.819Diğer Borçlar348.636 474.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 348.636 474.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.130.283 925.384Kısa Vadeli Karşılıklar3.910.893 3.968.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 173.354 88.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.737.539 3.879.235ARA TOPLAM258.500.966 239.828.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER258.500.966 239.828.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.500.235 2.780.583İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.500.235 2.780.583Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 2.500.235 2.780.583Diğer Borçlar91.597 44İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 91.597 44Uzun Vadeli Karşılıklar476.407 537.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 476.407 537.849Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 86.344 88.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.154.583 3.407.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER261.655.549 243.235.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.486.003 36.664.169Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-215.331 -262.925Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-215.331 -262.925Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -215.331 -262.925Diğer Yedekler16 1.969.824 1.576.908Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 9.957.270 3.349.102Net Dönem Karı veya Zararı23 3.774.240 7.001.084TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.486.003 36.664.169TOPLAM KAYNAKLAR302.141.552 279.899.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Transferler130.087 2.656.573 -2.786.660Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.982 1.686.495 1.712.477 1.712.477Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -460.534 1.576.908 3.349.102 1.686.495 31.151.971 31.151.971Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169Transferler392.916 6.608.168 -7.001.084Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.594 3.774.240 3.821.834 3.821.834Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -215.331 1.969.824 9.957.270 40.486.003 40.486.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.774.240 1.686.495DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar59.492 33.310Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 59.492 33.310Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.898 -7.328Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 -11.898 -7.328DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)47.594 25.982TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.821.834 1.712.477Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.821.834 1.712.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929290BIST