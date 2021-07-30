***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 192.182.863 31.270.874 170.196.262 7.818.126Satışların Maliyeti17 -168.824.527 -23.371.071 -159.861.671 -4.925.932TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.358.336 7.899.803 10.334.591 2.892.194BRÜT KAR (ZARAR)23.358.336 7.899.803 10.334.591 2.892.194Genel Yönetim Giderleri18 -12.264.687 -5.133.298 -6.737.867 -2.347.664Pazarlama Giderleri18 -6.463.426 -2.507.103 -2.618.559 -1.041.731Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.267.945 1.886.324 2.819.806 639.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -673.784 -1.222.252 -488.577 -1.187.042ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.224.384 923.474 3.309.394 -1.044.790FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.224.384 923.474 3.309.394 -1.044.790Finansman Gelirleri21 1.431.912 1.035.702 844.811 677.052Finansman Giderleri21 -3.353.122 -303.285 -1.734.148 -176.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.303.174 1.655.891 2.420.057 -544.729Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.726.635 -645.693 -617.758 -131.568Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.773.882 -605.368 -643.181 -104.526Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 47.247 -40.325 25.423 -27.042SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.576.539 1.010.198 1.802.299 -676.297DÖNEM KARI (ZARARI)5.576.539 1.010.198 1.802.299 -676.297Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.576.539 1.010.198 1.802.299 -676.297Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.876.196 -3.856.155Dönem Karı (Zararı)5.576.539 1.010.198Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.576.539 1.010.198Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.417.981 1.522.618Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.085.664 511.814Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler128.396Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 128.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler404.466 1.235.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 236.832 80.595Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler167.634 1.155.399Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -927.180 -870.883Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.726.635 645.693İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.969.108 -5.285.391Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -4.176.737 31.302Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler18.181.997 -2.010.345İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -27.070 121.983İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 18.209.067 -2.132.328Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.105.995 589.171İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.105.995 589.171Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -699.914 -104.332Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.032.609 -3.084.948İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -2.855.609 -3.084.948İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-177.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -282.202 -266.701Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -241.583 -52.106İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -241.583 -52.106İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-673.849 -387.432Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14,9 -673.849 -387.432Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.963.628 -2.752.575Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -108.141 -226.653Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -1.979.291 -876.927YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.065.323 -151.103Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.065.323 -151.103Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.026.315 -151.103Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -39.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.418.554 640.094Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 12.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-804.531 -306.250Alınan Faiz21 1.223.085 946.344YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.229.427 -3.367.164NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.229.427 -3.367.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 77.654.447 40.515.871DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 99.883.874 37.148.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 99.883.874 77.654.447Finansal Yatırımlar4.194.000 17.263Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 4.194.000 17.263Ticari Alacaklar165.467.762 183.778.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 38.296 11.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 165.429.466 183.766.929Diğer Alacaklar16.070.605 11.964.610İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 16.070.605 11.964.610Peşin Ödenmiş Giderler719.833 19.919İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 719.833 19.919ARA TOPLAM286.336.074 273.434.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR286.336.074 273.434.394DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Maddi Duran Varlıklar3.123.595 2.542.447Tesis, Makine ve Cihazlar11 3.123.595 2.542.447Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.669.850 3.287.915Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 203.883 213.288Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 203.883 213.288Peşin Ödenmiş Giderler313.504 261.861İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22 313.504 261.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.470.547 6.465.226TOPLAM VARLIKLAR292.806.621 279.899.620KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.214.558 27.148.221İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları39.214.558 27.148.221Banka Kredileri7 38.050.000 26.050.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 1.164.558 1.098.221Ticari Borçlar203.619.060 206.651.669İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 177.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 203.619.060 206.474.669Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 377.617 659.819Diğer Borçlar233.274 474.857İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 233.274 474.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 728.723 925.384Kısa Vadeli Karşılıklar3.511.550 3.968.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 138.530 88.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.373.020 3.879.235ARA TOPLAM247.684.782 239.828.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.684.782 239.828.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.207.271 2.780.627İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.207.271 2.780.627Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.207.227 2.780.583Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 44 44Uzun Vadeli Karşılıklar598.660 537.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 598.660 537.849Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 89.682 88.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.895.613 3.407.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER250.580.395 243.235.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.226.226 36.664.169Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-277.407 -262.925Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 -277.407 -262.925Diğer Yedekler16 1.969.824 1.576.908Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 9.957.270 3.349.102Net Dönem Karı veya Zararı23 5.576.539 7.001.084TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.226.226 36.664.169TOPLAM KAYNAKLAR292.806.621 279.899.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Transferler16 130.087 2.656.573 -2.786.660Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22 175.133 1.010.198 1.185.331 1.185.331Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -311.383 1.576.908 3.349.102 1.010.198 30.624.825 30.624.825Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169Transferler23 392.916 6.608.168 -7.001.084Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23 -14.482 5.576.539 5.562.057 5.562.057Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -277.407 1.969.824 9.957.270 5.576.539 42.226.226 42.226.226Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.576.539 1.010.198 1.802.299 -676.297DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.103 224.529 -77.595 191.219Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -18.103 224.529 -77.595 191.219Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.621 -49.396 15.519 -42.068Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 3.621 -49.396 15.519 -42.068DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.482 175.133 -62.076 149.151TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.562.057 1.185.331 1.740.223 -527.146Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.562.057 1.185.331 1.740.223 -527.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953632BIST