***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 486.900.226 66.532.809 294.717.363 35.261.935Satışların Maliyeti17 -454.256.559 -52.217.043 -285.432.032 -28.845.972TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)32.643.667 14.315.766 9.285.331 6.415.963BRÜT KAR (ZARAR)32.643.667 14.315.766 9.285.331 6.415.963Genel Yönetim Giderleri18 -18.975.450 -8.010.548 -6.710.763 -2.877.250Pazarlama Giderleri18 -9.170.542 -4.055.440 -2.707.116 -1.548.337Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 7.967.956 3.685.744 2.700.011 1.799.420Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -553.871 -980.081 119.913 242.171ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.911.760 4.955.441 2.687.376 4.031.967FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.911.760 4.955.441 2.687.376 4.031.967Finansman Gelirleri21 3.936.680 1.371.763 2.504.768 336.061Finansman Giderleri21 -5.982.718 -757.879 -2.629.596 -454.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.865.722 5.569.325 2.562.548 3.913.434Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.192.139 -1.432.148 -465.504 -786.455Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -2.234.079 -1.354.152 -460.197 -748.784Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 41.940 -77.996 -5.307 -37.671SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.673.583 4.137.177 2.097.044 3.126.979DÖNEM KARI (ZARARI)7.673.583 4.137.177 2.097.044 3.126.979Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.673.583 4.137.177 2.097.044 3.126.979Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.160.856 -3.686.309Dönem Karı (Zararı)7.673.583 4.137.177Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.333.941 1.117.933Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 1.659.106 732.284Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler416.806Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 416.806Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler371.623 108.291Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 359.875 111.315Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.748 -3.024Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.305.733 -1.154.790Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -3.305.733 -1.154.790Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.192.139 1.432.148İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.980.684 -7.645.254Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -248.668 -46.456Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-51.652.965 -110.739.212İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 9.942 76.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -51.662.907 -110.815.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.664.557 -3.425.698İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.664.557 -3.425.698Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -631.891 -84.321Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 30.112.447 106.278.025İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)30.289.447 106.278.025İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-177.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -253.411 -154.827Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-249.126 147.999İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -249.126 147.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-392.513 379.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14,9 -392.513 379.236Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.973.160 -2.390.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -285.513 -323.824Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.902.183 -972.341YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.394.964 -928.994Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.394.964 -928.994Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -1.125.730 -744.706Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -269.234 -184.288FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.521.032 20.220.305Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12.000.000 19.400.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 12.000.000 19.400.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -1.206.797 -462.100Alınan Faiz21 3.727.829 1.282.405YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.034.788 15.605.002NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.034.788 15.605.002DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ77.654.447 40.515.871DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.619.659 56.120.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 65.619.659 77.654.447Finansal Yatırımlar265.931 17.263Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 265.931 17.263Ticari Alacaklar235.014.314 183.778.155İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.284 11.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 235.013.030 183.766.929Diğer Alacaklar19.629.167 11.964.610İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.629.167 11.964.610Peşin Ödenmiş Giderler651.810 19.919İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 651.810 19.919ARA TOPLAM321.180.881 273.434.394TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR321.180.881 273.434.394DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Maddi Duran Varlıklar2.998.086 2.542.447Tesis, Makine ve Cihazlar11 2.998.086 2.542.447Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.360.014 3.287.915Maddi Olmayan Duran Varlıklar395.427 213.288Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 395.427 213.288Peşin Ödenmiş Giderler347.459 261.861İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler22 347.459 261.861TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.260.701 6.465.226TOPLAM VARLIKLAR327.441.582 279.899.620KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar39.173.727 27.148.221İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar39.173.727 27.148.221Banka Kredileri7 38.050.000 26.050.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 1.123.727 1.098.221Ticari Borçlar236.764.116 206.651.669İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 236.764.116 206.474.669İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar177.000Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 406.408 659.819Diğer Borçlar225.731 474.857İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 225.731 474.857Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 266.027 925.384Kısa Vadeli Karşılıklar3.679.251 3.968.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 180.781 88.883Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.498.470 3.879.235ARA TOPLAM280.515.260 239.828.068TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER280.515.260 239.828.068UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.972.027 2.780.627İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17 1.971.983 2.780.583İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44 44Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 44 44Uzun Vadeli Karşılıklar692.423 537.849Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 692.423 537.849Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 90.876 88.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.755.326 3.407.383TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER283.270.586 243.235.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.170.996 36.664.169Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-429.681 -262.925Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 -429.681 -262.925Diğer Yedekler16 1.969.824 1.576.908Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 9.957.270 3.349.102Net Dönem Karı veya Zararı7.673.583 7.001.084TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.170.996 36.664.169TOPLAM KAYNAKLAR327.441.582 279.899.620Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -486.516 1.446.821 692.529 2.786.660 29.439.494 29.439.494Transferler130.087 2.656.573 -2.786.660Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)89.002 4.137.177 4.226.179 4.226.179Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -397.514 1.576.908 3.349.102 4.137.177 33.665.673 33.665.673Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169Transferler392.916 6.608.168 -7.001.084Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-166.756 7.673.583 7.506.827 7.506.827Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -429.681 1.969.824 9.957.270 44.170.996 44.170.996Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.673.583 4.137.177 2.097.044 3.126.979DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-208.445 114.105 -190.342 -110.424Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 -208.445 114.105 -190.342 -110.424Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar41.689 -25.103 38.068 24.293Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler41.689 -25.103 38.068 24.293DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-166.756 89.002 -152.274 -86.131TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.506.827 4.226.179 1.944.770 3.040.848Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.506.827 4.226.179 1.944.770 3.040.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972975BIST