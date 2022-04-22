***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 253.020.233 21.986.601Satışların Maliyeti17 -233.436.004 -8.962.856TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.584.229 13.023.745BRÜT KAR (ZARAR)19.584.229 13.023.745Genel Yönetim Giderleri18 -9.716.789 -5.526.820Pazarlama Giderleri18 -3.317.288 -3.844.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 4.204.511 2.448.139Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -267.841 -185.207ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)10.486.822 5.914.990FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.486.822 5.914.990Finansman Gelirleri21 343.176 587.101Finansman Giderleri21 -3.443.010 -1.618.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.386.988 4.883.117Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.694.957 -1.108.877Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.676.599 -1.130.701Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -18.358 21.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.692.031 3.774.240DÖNEM KARI (ZARARI)5.692.031 3.774.240Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları5.692.031 3.774.240Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.016.235 19.032.533Dönem Karı (Zararı)5.692.031 3.774.240Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.965.695 1.412.313Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 546.699 539.698Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-391.801 44.738Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -391.801 44.738Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler459.016 153.521Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 408.581 153.521Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 50.435Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-343.176 -434.521Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 -343.176 -434.521Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 1.694.957 1.108.877İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.311.330 14.841.175Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 1.583 -3.427.657Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-93.358.269 13.149.484İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -31.509 -46.702İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -93.326.760 13.196.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.024.870 -3.515.661İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -4.024.870 -3.515.661Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -797.492 -317.126Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler82.774.915 9.061.244İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,4 7.795 -176.764İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 82.767.120 9.238.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -1.342.003 67.255Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.341.977 -34.668İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.341.977 -34.668İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-223.217 -141.696Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)105 -223.217 -141.696Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-10.653.604 20.027.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -75.100 -71.000Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler22 -1.287.531 -924.195YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-526.953 -802.881Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-526.953 -802.881Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -265.464 -763.873Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -261.489 -39.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.237.749 9.675.512Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12.000.000 9.500.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları7 12.000.000 9.500.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -105.427 -411.516Alınan Faiz21 343.176 587.028YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-305.439 27.905.164NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-305.439 27.905.164DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.347.762 77.654.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.042.323 105.559.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 83.042.323 83.347.762Finansal Yatırımlar21.491 23.074Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 21.491 23.074Ticari Alacaklar271.351.453 177.631.849İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 2.367 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 271.349.086 177.630.808Diğer Alacaklar19.132.655 15.107.785İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.132.655 15.107.785Peşin Ödenmiş Giderler875.445 77.953İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 875.445 77.953Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 118.003 225.154ARA TOPLAM374.541.370 276.413.577TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR374.541.370 276.413.577DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar6 159.715 159.715Maddi Duran Varlıklar3.399.045 3.414.278Tesis, Makine ve Cihazlar11 3.399.045 3.414.278Kullanım Hakkı Varlıkları12 778.566 1.080.372Maddi Olmayan Duran Varlıklar564.494 372.628Lisanslar12 564.494 372.628Ertelenmiş Vergi Varlığı22 29.295 25.596TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.931.115 5.052.589TOPLAM VARLIKLAR379.472.485 281.466.166KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar63.703.415 51.723.547İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar63.703.415 51.723.547Banka Kredileri7 63.050.000 51.050.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 653.415 673.547Ticari Borçlar254.372.974 171.598.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 49.018 41.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 254.323.956 171.556.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 241.718 1.583.721Diğer Borçlar1.020.588 2.362.566İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.020.588 2.362.566Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.676.599 1.394.682Kısa Vadeli Karşılıklar4.889.563 4.958.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 348.402 244.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.541.161 4.713.943ARA TOPLAM325.904.857 233.621.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER325.904.857 233.621.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar238.560 534.850İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar238.560 534.850Banka Kredileri7 238.515 534.806Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 45 44Uzun Vadeli Karşılıklar987.438 715.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 987.438 715.554Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 283.658 254.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.509.656 1.505.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER327.414.513 235.126.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.057.972 46.339.385Ödenmiş Sermaye16 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-223.716 -250.269Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 -223.716 -250.269Diğer Yedekler16 2.433.309 1.969.824Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.156.348 9.957.270Net Dönem Karı veya Zararı5.692.031 9.662.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.057.972 46.339.385TOPLAM KAYNAKLAR379.472.485 281.466.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349 7.001.084 29.439.494 29.439.494Transferler392.916 6.608.168 -7.001.084Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.594 3.774.240 7.224.675 7.224.675Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -215.331 1.969.824 9.957.270 3.744.240 36.664.169 36.664.169Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -250.269 1.969.824 9.957.270 9.662.560 46.339.385 46.339.385Transferler463.485 9.199.075 -9.662.560Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.553 5.692.031 5.718.584 5.718.584Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -223.716 2.433.309 19.156.348 52.057.972 52.057.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.692.031 3.774.240DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar33.191 59.492Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 33.191 59.492Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.638 -11.898Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları22 -6.638 -11.898DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.553 47.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.718.584 3.821.834Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.718.584 3.821.834http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023187BIST