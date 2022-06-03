***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
03.06.2022 15:44
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarih ve 29/809 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034542
BIST
15:472.598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -3,52
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
15:4716,5353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0813
|Açılış
|: 16,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
15:4717,7588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0602
|Açılış
|: 17,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
15:47989,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 989,14
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler15:45
|HEDEF
|6,93
|85.697.105
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,76
|5.035.163
|% 9,94
|
|GZNMI
|34,20
|44.322.953
|% 9,27
|
|MZHLD
|95,95
|5.859.704
|% 8,30
|
|RYSAS
|7,74
|57.827.892
|% 7,35
|
|KRSTL
|6,77
|5.955.792
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,51
|244.981.595
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|9.967.141
|% -4,84
|
|MEPET
|3,05
|7.783.999
|% -4,69
|
|BURVA
|20,68
|7.430.627
|% -4,26
|
|SASA
|42,30
|2.976.792.788
|% 5,22
|
|THYAO
|48,68
|2.652.937.045
|% -1,85
|
|KARSN
|7,19
|2.163.932.852
|% 0,00
|
|EREGL
|34,68
|1.220.943.377
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,08
|1.170.872.579
|% -0,98
|
|KARSN
|7,19
|2.163.932.852
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,90
|645.162.769
|% 1,30
|
|EKGYO
|2,79
|457.338.656
|% -0,71
|
|TSKB
|2,21
|315.059.150
|% 5,24
|
|AKBNK
|8,67
|968.983.230
|% -1,81
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5290
|16,5438
|% 0,55
|
|Euro
|17,7121
|17,7555
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,6452
|20,7488
|% 0,03
|
|Frank
|17,0837
|17,1866
|% -0,19
|
|Riyal
|4,3950
|4,4170
|% 0,44
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-9,48
|
|Altın Gr.
|990
|990
|1,36
|
|Cumhuriyet
|6.571
|6.671
|7,00
|
|Tam
|6.534
|6.699
|-1,04
|
|Yarım
|3.158
|3.240
|-0,51
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,28
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,05
|
|B. Petrol
|118
|118
|0,50
|