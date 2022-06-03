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***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

03.06.2022 15:44
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

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Açıklamalar

    Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2022 tarih  ve 29/809 sayılı kararı ile onaylanan borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi  ile Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034542


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Tam 6.534 6.699 -1,04  
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Gümüş Gr. 11,86 11,87 0,05  
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