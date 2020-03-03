***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 20.01.2020 tarih 32992422-205.99.E.812 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. İzmir Şubesi, Kültür Mah. Cumhuriyet Bulvarı N127/71 Konak / İZMİR adresindeki şubemizin kapanışına ilişkin kararımız 25.02.2020 tarihinde tescil olup 28.02.2020 tarihli 831 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823966BIST