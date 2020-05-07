***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 18:24
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Cem Cihan görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843431
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -172,65
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
18:057,1464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0528
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
18:057,7444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0299
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
18:05391,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,74
|Açılış
|: 391,04
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|138.250.045
|% 10,05
|
|PAGYO
|5,39
|16.893.351
|% 10,00
|
|DGGYO
|5,28
|12.809.061
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|226.810
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.365.443
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,76
|30.460.395
|% -9,19
|
|COSMO
|3,10
|439.988
|% -8,55
|
|IZMDC
|9,80
|26.309.179
|% -7,98
|
|RAYSG
|7,39
|58.042.107
|% -5,62
|
|FRIGO
|13,30
|414.485
|% -5,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 4,57
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,38
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 5,96
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,95
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% -0,62
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% -2,51
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7439
|8,7877
|% -1,30
|
|Frank
|7,2574
|7,3011
|% -1,35
|
|Riyal
|1,8865
|1,8960
|% -1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|24,35
|
|Altın Gr.
|390
|391
|0,39
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.557
|7,70
|
|Tam
|2.574
|2.623
|7,80
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,90
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|30,55
|30,55
|0,83
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