***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.05.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak vekaleten Sn. Hatice Gözde Özarslan atanmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843433BIST