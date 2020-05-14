***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 30.04.2020 tarih 32992422-205-.04.04-E.4647 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Sirkeci Şubesi, Hocapaşa Mah. Hüdavendigar Cad. 12/3 Sirkeci / İSTANBUL adresindeki şubemizin kapanışına ilişkin kararımız 11.03.2020 tarihinde tescil olup 13.04.2020 tarihli 10077 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844867BIST