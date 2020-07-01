***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 18:05
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 09.06.2020 tarih 32992422-205.04.04-E.5826 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Beylikdüzü Şubesi, Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı Skyport Residence 3. Kat D:63 Beylikdüzü / İSTANBUL adresindeki şubemizin kapanışına ilişkin kararımız 25.06.2020 tarihinde tescil olup 29.05.2020 tarihli 10107 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853777
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -3,70
|Açılış
|: 388,76
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.130.161.550
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.321.723.493
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.308.787.777
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.871.426
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.634.259
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.130.161.550
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|992.760.053
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.634.259
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5180
|8,5607
|% 0,51
|
|Frank
|7,2246
|7,2681
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-16,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.543
|-14,10
|
|Tam
|2.596
|2.609
|-14,50
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-7,10
|
|Çeyrek
|630
|639
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,36
|41,36
|0,09
|
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