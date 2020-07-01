***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 09.06.2020 tarih 32992422-205.04.04-E.5826 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Beylikdüzü Şubesi, Yakuplu Mah. Hürriyet Bulvarı Skyport Residence 3. Kat D:63 Beylikdüzü / İSTANBUL adresindeki şubemizin kapanışına ilişkin kararımız 25.06.2020 tarihinde tescil olup 29.05.2020 tarihli 10107 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853777BIST