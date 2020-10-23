***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Tanrıöver 23.10.2020 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Sayın Tanrıöver' e Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883464BIST