***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.10.2020 18:54
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat Tanrıöver 23.10.2020 itibariyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir. Sayın Tanrıöver' e Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883464
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
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|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,9610
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|Önceki Kapanış
|: 7,9250
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7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0473
|Açılış
|: 9,3950
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,4511
En Düşük
9,3571
18:05487,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,16
|Açılış
|: 487,07
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|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.181.593
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.958
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|226.649.496
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|KLGYO
|12,26
|67.275.070
|% -9,99
|
|AKYHO
|6,94
|79.171.113
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.313.577
|% -9,99
|
|GRNYO
|3,61
|19.180.422
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.182.678.864
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.151.922.638
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.320.010.397
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|639.534.279
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|478.610.030
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|748.240.559
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|410.281.392
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9515
|7,9561
|% 0,23
|
|Euro
|9,4321
|9,4388
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,3289
|10,3807
|% -0,26
|
|Frank
|8,7588
|8,8115
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1145
|2,1251
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|0,11
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,93
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,79
|41,79
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
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17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS