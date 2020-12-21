***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2020 18:15
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 13.11.2020 tarih -E-32992422-205.04.04-11514 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Sirkeci Şubesi, Hobyar Mah Aşirefendi Cad Denizli Han Blok N27 iç kapı N611Fatih İstanbul adresinde açılması 17.12.2020 tarihinde tescil olup 18.12.2020 tarihli 10227 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894106
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -23,89
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
18:057,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
18:059,3774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0248
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
18:05463,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,25
|Açılış
|: 463,80
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEDIK
|12,32
|13.826.038
|% 10,00
|
|BRSAN
|25,30
|393.981.187
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.233.206
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.909.426
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|1.043.702
|% 10,00
|
|CRFSA
|81,00
|20.345.968
|% -10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|480.668.571
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.721.943
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|1.115.057
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|80.547.283
|% -9,98
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|THYAO
|12,22
|1.991.114.493
|% -5,71
|
|ASELS
|18,02
|1.870.218.606
|% 1,01
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|TSKB
|1,90
|2.142.130.106
|% 3,26
|
|EKGYO
|2,11
|1.249.716.019
|% -4,52
|
|ODAS
|4,11
|1.474.095.528
|% 3,79
|
|GARAN
|9,77
|1.836.279.167
|% -1,01
|
|ALBRK
|2,05
|377.304.802
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6638
|7,6672
|% 0,51
|
|Euro
|9,3687
|9,3774
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,1683
|10,2193
|% -0,94
|
|Frank
|8,6019
|8,6537
|% 0,08
|
|Riyal
|2,0371
|2,0473
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-0,96
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,25
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,15
|
|B. Petrol
|50,36
|50,36
|-1,90
|