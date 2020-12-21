***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 13.11.2020 tarih -E-32992422-205.04.04-11514 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Sirkeci Şubesi, Hobyar Mah Aşirefendi Cad Denizli Han Blok N27 iç kapı N611Fatih İstanbul adresinde açılması 17.12.2020 tarihinde tescil olup 18.12.2020 tarihli 10227 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894106BIST