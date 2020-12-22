***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 13.11.2020 tarih -E-32992422-205.04.04-11514 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Çankaya Şubesi, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N266 C/87 Çankaya/ANKARA adresinde açılması 22.12.2020 tarihli 10229 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894282BIST