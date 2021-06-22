***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 17:07
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 04.05.2021 tarih - E-32992422-205.04.04-5988 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Levent Şubesi, Nisbetiye Mah Aytar Cad Metro İş Merkezi No.10 İç Kapı No :1 Beşiktaş İSTANBUL adresinde açılması 21.06.2021 tarihli 10353 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943578
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.401
18:058,6492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
18:0510,3396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0055
|Açılış
|: 10,3000
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|Önceki Kapanış
|: 10,3250
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10,3591
En Düşük
10,2595
18:05496,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,77
|Açılış
|: 496,54
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|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
498,51
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|243,20
|1.553.511
|% 10,00
|
|TUCLK
|11,33
|38.501.294
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|35.576.098
|% 9,99
|
|TKURU
|185,20
|16.135.869
|% 9,98
|
|OZBAL
|12,24
|76.198.035
|% 9,97
|
|UMPAS
|1,35
|109.369
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,56
|56.050.824
|% -7,09
|
|BOBET
|5,26
|85.150.202
|% -6,90
|
|SNPAM
|13,69
|153.237
|% -6,81
|
|ESCOM
|5,81
|46.080.589
|% -6,29
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,66
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% -1,86
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% -0,91
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% -0,60
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% -0,76
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% -1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6446
|8,6492
|% -0,01
|
|Euro
|10,3330
|10,3396
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0311
|12,0915
|% 0,02
|
|Frank
|9,3859
|9,4424
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2978
|2,3094
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,28
|
|Altın Gr.
|496
|497
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,10
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|0,73
|