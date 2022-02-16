***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 14.01.2022 tarih - E-32992422-205.04.04-15838 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Malatya Şubesi, Sancaktar Mah Aslantepe Cad Canbaylar Plaza Blok N 93 İç Kapı N9 Battalgazi /Malatya adresinde açılması 11.02.2022 tarihli 10515 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001998BIST