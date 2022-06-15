***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMarbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/809 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 15.06.2022 ihraç tarihli, 50.000.000 -TL nominal değerli, 363 gün vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. İlgili değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek getiri oranı, kupon hesaplama tarihleri arasındaki dönem başlangıç ve bitiş BIST TLREF Endeksi değişimi üzerine ek getiri eklenerek hesaplanacaktır.İhracımıza ilişkin detaylar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma AracıSatış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya SatışMerkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.ISIN Kodu : TRFMARB62318Türü : Finansman BonosuVadesi : 13.06.2023Vade (Gün Sayısı) : 363Faiz Oranı Türü : DeğişkenSatışa Başlanma Tarihi : 15.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi : 15.06.2022Vade Başlangıç Tarihi : 15.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar: 50.000.000 TLİhraç Fiyatı : 1 TLKupon Sayısı : 41. kupon 13 Eylül 2022 Salı2. kupon 13 Aralık 2022 Salı3. kupon 14 Mart 2023 Salı4. kupon ve itfa 13 Haziran 2023 SalıKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037525BIST