***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 18:56
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/809 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 15.06.2022 ihraç tarihli, 50.000.000 -TL nominal değerli, 363 gün vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. İlgili değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek getiri oranı, kupon hesaplama tarihleri arasındaki dönem başlangıç ve bitiş BIST TLREF Endeksi değişimi üzerine ek getiri eklenerek hesaplanacaktır.
İhracımıza ilişkin detaylar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.
İhraç Tavanı Kıymet Türü : Borçlanma Aracı
Satış Şekli : Nitelikli Yatırımcıya Satış
Merkezi Saklamacı Kuruluş : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
ISIN Kodu : TRFMARB62318
Türü : Finansman Bonosu
Vadesi : 13.06.2023
Vade (Gün Sayısı) : 363
Faiz Oranı Türü : Değişken
Satışa Başlanma Tarihi : 15.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi : 15.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi : 15.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar: 50.000.000 TL
İhraç Fiyatı : 1 TL
Kupon Sayısı : 4
1. kupon 13 Eylül 2022 Salı
2. kupon 13 Aralık 2022 Salı
3. kupon 14 Mart 2023 Salı
4. kupon ve itfa 13 Haziran 2023 Salı
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037525
BIST