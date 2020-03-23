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***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.03.2020 09:28
GÜNCEL HABERLER



***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
KADİRCAN KARADUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
KADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831243


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ECILC 3,65 51.427.677 % 9,94  
GLRYH 2,00 3.260.594 % 9,89  
RTALB 4,81 11.171.489 % 9,82  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6460 7,6844 % 0,52  
Frank 6,6563 6,6964 % 0,57  
Riyal 1,7495 1,7583 % 0,63  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.491 -8,26  
Altın Gr. 315 316 -0,27  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,52 12,56 -0,08  
Gümüş Gr. 2,65 2,66 -0,00  
B. Petrol 26,05 26,05 -0,93  
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