***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.03.2020 09:28
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
KADİRCAN KARADUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
KADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ/GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831243
BIST
10:5182.781
En Yüksek
|Değişim
|: -3,51%
|| -3.014,89
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:516,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:517,0508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:51315,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,36
|Açılış
|: 315,48
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.542.912
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|ECILC
|3,65
|51.427.677
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.260.594
|% 9,89
|
|RTALB
|4,81
|11.171.489
|% 9,82
|
|ADNAC
|1,80
|2.559.918
|% -10,00
|
|CELHA
|6,21
|319.864
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|DOKTA
|11,68
|743.511
|% -9,95
|
|GARAN
|6,79
|189.944.127
|% -8,98
|
|ASELS
|20,22
|79.557.083
|% -5,51
|
|THYAO
|7,49
|76.004.730
|% -6,14
|
|BIMAS
|52,00
|65.071.908
|% 4,38
|
|ISFIN
|2,79
|53.225.040
|% -8,22
|
|GARAN
|6,79
|189.944.127
|% -8,98
|
|YKBNK
|1,75
|47.637.646
|% -6,91
|
|IHLGM
|0,69
|14.507.044
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,79
|53.225.040
|% -8,22
|
|ODAS
|1,14
|21.310.730
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6460
|7,6844
|% 0,52
|
|Frank
|6,6563
|6,6964
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7495
|1,7583
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|-8,26
|
|Altın Gr.
|315
|316
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,05
|26,05
|-0,93
|