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***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.05.2020 18:32
GÜNCEL HABERLER



***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
KADİRCAN KARADUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ADEM MESUTOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
KADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
ADEM MESUTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici
HATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR Diğer

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ADEM MESUTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843782


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SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
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Frank 7,2877 7,3316 % 0,05  
Riyal 1,8841 1,8936 % -0,28  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.715 1.716 -0,85  
Altın Gr. 391 391 -1,61  
Cumhuriyet 2.497 2.555 -14,40  
Tam 2.570 2.621 -14,80  
Yarım 1.254 1.281 -7,20  
Çeyrek 625 641 -3,60  
Gümüş.Ons 15,50 15,54 0,18  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,02  
B. Petrol 30,17 30,17 0,71  
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