***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.05.2020 18:32
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
KADİRCAN KARADUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ADEM MESUTOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici
KADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Üst Düzey Yönetici
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
ADEM MESUTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici
HATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR Diğer
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
MURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ADEM MESUTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843782
BIST
18:0597.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -553,61
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.672
18:057,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0432
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
18:05391,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,61
|Açılış
|: 391,24
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|YONGA
|19,03
|226.819
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|139.566
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|6.019.099
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.162.903
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.639.230
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.969.905
|% -9,98
|
|IPEKE
|12,93
|292.455.194
|% -9,90
|
|MERIT
|19,99
|221.140
|% -8,72
|
|PAPIL
|13,65
|66.960.960
|% -8,39
|
|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
|
|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
|
|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8010
|8,8451
|% 0,32
|
|Frank
|7,2877
|7,3316
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8841
|1,8936
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,85
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|2.497
|2.555
|-14,40
|
|Tam
|2.570
|2.621
|-14,80
|
|Yarım
|1.254
|1.281
|-7,20
|
|Çeyrek
|625
|641
|-3,60
|
|Gümüş.Ons
|15,50
|15,54
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|30,17
|30,17
|0,71
|
Seans Raporu
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17:59AKSGY
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 576, 095 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 97, 907 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 11, 360.00 milyon TL de
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17:57INDES
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 055, 682 adet işlem
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17:56KAREL
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 15.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 735 adet işlem
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17:55PAGYO
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 944, 461 adet işlem