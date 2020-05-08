***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MURAT TANRIÖVER Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıKADİRCAN KARADUT Erkek Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıİRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiADEM MESUTOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey YöneticiKADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI Üst Düzey YöneticiİRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey YöneticiADEM MESUTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ YöneticiHATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR DiğerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMURAT TANRIÖVER YÖNETİM KURULU BAŞKANIKADİRCAN KARADUT YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISIİRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİADEM MESUTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843782BIST