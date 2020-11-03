***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2020 18:17
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
İRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
ADEM MESUTOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici
ADEM MESUTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ Yönetici
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU VEKİLİ Ekonomist
ENDER SARI GENEL MÜDÜR Ekonomist
HATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRD Ekonomist
SONER KURU GENEL MÜDÜR YRD
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ENDER SARI GENEL MÜDÜR
HATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRD
SONER KURU GENEL MÜDÜR YRD
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885909
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4010
18:059,8814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0581
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
18:05516,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,75
|Açılış
|: 516,13
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4113
|8,4118
|% -0,34
|
|Euro
|9,8662
|9,8807
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,9444
|10,9993
|% 0,70
|
|Frank
|9,1843
|9,2397
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2364
|2,2476
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|12,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
-
17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de