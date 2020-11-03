***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)İRFAN İKİZ Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiADEM MESUTOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi YöneticiCEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili EkonomistYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerİRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey YöneticiADEM MESUTOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ YöneticiCEM CİHAN YÖNETİM KURULU VEKİLİ EkonomistENDER SARI GENEL MÜDÜR EkonomistHATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRD EkonomistSONER KURU GENEL MÜDÜR YRDSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviİRFAN İKİZ YÖNETİM KURULU ÜYESİCEM CİHAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİENDER SARI GENEL MÜDÜRHATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRDSONER KURU GENEL MÜDÜR YRDhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885909BIST