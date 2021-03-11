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***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.03.2021 14:39



***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist
MURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
ERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU VEKİLİ Ekonomist
ENDER SARI GENEL MÜDÜR Ekonomist
HATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRD Ekonomist
SONER KURU GENEL MÜDÜR YRD

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ENDER SARI GENEL MÜDÜR
HATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRD
SONER KURU GENEL MÜDÜR YRD
ERHAN TOPAÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MURAT ESEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917261


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Altın Gr. 415 416 -0,25  
Cumhuriyet 2.761 2.803 -7,00  
Tam 2.748 2.817 -7,53  
Yarım 1.328 1.363 -3,64  
Çeyrek 666 681 -1,82  
Gümüş.Ons 26,28 26,31 0,09  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,02  
B. Petrol 68,69 68,69 0,79  
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