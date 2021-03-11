***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili EkonomistMURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi AvukatÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey YöneticiERHAN TOPAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerCEM CİHAN YÖNETİM KURULU VEKİLİ EkonomistENDER SARI GENEL MÜDÜR EkonomistHATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRD EkonomistSONER KURU GENEL MÜDÜR YRDSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviCEM CİHAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİENDER SARI GENEL MÜDÜRHATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRDSONER KURU GENEL MÜDÜR YRDERHAN TOPAÇ YÖNETİM KURULU BAŞKANIMURAT ESEN YÖNETİM KURULU ÜYESİÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK YÖNETİM KURULU ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917261BIST