***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2021 14:58
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMI YETKİLİ ARACI KURUM 02.01.2015 K 002(047)
EN İYİ GAYRET ARACILIĞI SURETİYLE HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ 04.03.2021 K 002 (047)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917267
BIST
15:191.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,14
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.564
15:197,4682
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0363
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:198,9485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:19415,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 415,90
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler15:19
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|29.038.565
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.337.427
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|KATMR
|4,59
|350.662.697
|% -8,20
|
|IZMDC
|2,86
|199.868.447
|% -7,14
|
|SASA
|43,74
|2.393.087.953
|% -5,85
|
|SISE
|7,81
|1.053.605.340
|% 1,56
|
|KOZAL
|128,30
|852.381.053
|% -0,54
|
|GARAN
|9,09
|624.072.449
|% -0,87
|
|PETKM
|6,23
|506.367.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,40
|470.297.959
|% 0,84
|
|SISE
|7,81
|1.053.605.340
|% 1,56
|
|DOHOL
|3,49
|455.004.860
|% 3,25
|
|TSKB
|1,73
|180.621.166
|% 1,17
|
|PETKM
|6,23
|506.367.809
|% 0,00
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4646
|7,4682
|% -0,48
|
|Euro
|8,9400
|8,9485
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,3845
|10,4365
|% -0,24
|
|Frank
|8,0414
|8,0899
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9849
|1,9948
|% -0,34
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|6,61
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,08
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.749
|2.818
|-6,51
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,15
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,58
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,66
|68,66
|0,76
|
Seans Raporu
15:19
daha fazla
-
15:33RTALB
Yüzde 4.38 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 321, 052 adet işlem
-
15:32FADE
Yüzde 6.44 oranında artışla 14.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 967, 357 adet işlem
-
15:31XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 17, 240.00 milyon TL de
-
15:31MRGYO
Yüzde 5.90 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 157, 990 adet işlem
-
15:30TRILC
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.10 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 067 adet işlem