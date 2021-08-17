***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.08.2021 14:00
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMI YETKİLİ ARACI KURUM 02.01.2015 K 002(047)
EN İYİ GAYRET ARACILIĞI SURETİYLE HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ 04.03.2021 K 002 (047)
BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ 06.08.2021 K 002(047)
YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ 06.08.2021 K 002(047)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958584
BIST
15:181.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
15:188,4174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0365
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:189,8983
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0703
|Açılış
|: 9,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:18485,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,57
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:18
|SELGD
|6,50
|24.212.042
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.859.839
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.451.340
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.366.138
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.977.327
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.917.353
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.639.997
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,80
|13.596.418
|% -8,20
|
|GARAN
|9,31
|939.837.060
|% -0,96
|
|PETKM
|6,08
|659.413.240
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,33
|611.080.554
|% 1,09
|
|GENIL
|16,35
|534.204.167
|% 3,02
|
|ARCLK
|33,78
|505.100.116
|% 2,18
|
|PETKM
|6,08
|659.413.240
|% 1,00
|
|GARAN
|9,31
|939.837.060
|% -0,96
|
|YKBNK
|2,53
|250.461.818
|% -0,39
|
|MRGYO
|1,10
|100.001.142
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|611.080.554
|% 1,09
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4115
|8,4174
|% -0,43
|
|Euro
|9,8934
|9,8983
|% -0,71
|
|Sterlin
|11,5757
|11,6337
|% -0,79
|
|Frank
|9,2119
|9,2673
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2379
|2,2492
|% -0,43
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,38
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|-7,00
|
|Tam
|3.204
|3.285
|-3,38
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,63
|
|Çeyrek
|777
|794
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,39
|