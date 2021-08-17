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***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.08.2021 14:00



***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
KISMI YETKİLİ ARACI KURUM 02.01.2015 K 002(047)
EN İYİ GAYRET ARACILIĞI SURETİYLE HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ 04.03.2021 K 002 (047)
BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ 06.08.2021 K 002(047)
YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ 06.08.2021 K 002(047)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958584


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler15:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SELGD 6,50 24.212.042 % 9,98  
MANAS 19,28 7.859.839 % 9,98  
IZFAS 7,50 5.451.340 % 9,97  
UFUK 20,48 996.563 % 9,93  
ADESE 1,39 19.366.138 % 9,45  
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15:18 Alış Satış %  
Dolar 8,4115 8,4174 % -0,43  
Euro 9,8934 9,8983 % -0,71  
Sterlin 11,5757 11,6337 % -0,79  
Frank 9,2119 9,2673 % -0,18  
Riyal 2,2379 2,2492 % -0,43  
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15:18 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 5,38  
Altın Gr. 485 485 -0,56  
Cumhuriyet 3.220 3.268 -7,00  
Tam 3.204 3.285 -3,38  
Yarım 1.549 1.589 -1,63  
Çeyrek 777 794 -0,82  
Gümüş.Ons 23,88 23,91 0,05  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 -0,02  
B. Petrol 69,12 69,12 -0,39  
Seans Raporu 15:18
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