Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2022 12:13
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ERENKÖY ŞUBESİ ŞUBE BAĞDAT CD. BEYAZ APT. NO:339/5 ERENKÖY/KADIKÖY/İST. FATİH BIÇKICI 216 301 10 50 0216 301 10 53 22.02.2012
ANKARA ŞUBESİ ŞUBE TUNALI HİLMİ CD. 60/12 KAVAKLIDERE/ANKARA DUYGU İLHAN 0312 426 16 61 0312 426 16 71 22.02.2012
SİRKECİ ŞUBESİ ŞUBE HOBYAR MH AŞİREFENDİ SK 27 NO:6/611 EMİNÖNÜ İSTANBUL ADEM ÖZARSLAN 0212 512 86 65 0212 522 58 70 05.03.2015
BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ ŞUBE HAYRETTİNPAŞA MH 1993 SK NO 22 D:A1 ESENYURT İSTANBUL UĞUR DADANLAR 0212 879 01 36 0212 879 01 39 11.06.2015
NİŞANTAŞI ŞUBESİ ŞUBE VALİ KONAĞI CAD NO:77/3 D:3 NİŞANTAŞI ŞİŞLİ İSTANBUL BARBAROS ONAY 0212 241 15 75 0212 241 13 75 16.12.2020
SUADİYE ŞUBESİ ŞUBE SUADİYE MAH ÖNCÜ SK 2/1 BLOK K:8 D:8 KADIKÖY İSTANBUL SERHAT GÜN 0216 357 01 97 0216 286 30 50 23.12.2020
ÇANKAYA ŞUBESİ ŞUBE MUSTAFA KEMAL MAH DUMLUPINAR BULVARI NO:266 C BLOK İÇ KAPI 87 ÇANKAYA ANKARA TUBA UYSAL 0312 220 53 21 0312 220 53 21 13.11.2020
BURSA ŞUBESİ ŞUBE ÇEKİRGE MAH ÇEKİRGE CAD GÖKÇEN APT 1/C OSMANGAZİ BURSA ATA ALANYALI 0224 234 97 04 0224 234 97 04 28.01.2021
LEVENT ŞUBESİ ŞUBE NİSPETİYE MAG AYTAR CAD NO :10 K:1 D:5 BEŞİKTAŞ /İSTANBUL GÜLEN ATEŞ 0212 286 30 00 0212 286 30 50 21.09.2021
MALATYA ŞUBESİ ŞUBE SANCAKTAR MAH ASLANTEPE CAD CANBAYLAR PLAZA NO:93/9 MALATYA İREM ÖZBAY 0442 377 90 00 0212 286 30 50 14.01.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031986


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:272.384
Değişim :  0,39% |  9,36
Açılış :  2.387  
Önceki Kapanış :  2.375  
En Yüksek
2.398 En Düşük
2.384
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 27,06 4.987.221 % 10,00  
ARCLK 74,40 536.308.731 % 9,98  
GZNMI 31,78 54.030.966 % 9,97  
ALKA 39,34 37.605.802 % 9,95  
KGYO 5,23 20.363.631 % 9,87  
daha fazla
14:27 Alış Satış %  
Dolar 16,2967 16,3063 % 1,43  
Euro 17,3765 17,3918 % 0,55  
Sterlin 20,3375 20,4395 % 1,08  
Frank 16,8658 16,9674 % 1,04  
Riyal 4,3384 4,3601 % 1,38  
daha fazla
14:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -11,64  
Altın Gr. 973 973 6,97  
Cumhuriyet 6.462 6.560 53,00  
Tam 6.433 6.595 54,97  
Yarım 3.109 3.190 26,59  
Çeyrek 1.559 1.595 13,29  
Gümüş.Ons 21,78 21,81 -0,32  
Gümüş Gr. 11,45 11,46 0,01  
B. Petrol 112 112 1,17  
Seans Raporu 14:27
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru