***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2022 12:13
***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ERENKÖY ŞUBESİ ŞUBE BAĞDAT CD. BEYAZ APT. NO:339/5 ERENKÖY/KADIKÖY/İST. FATİH BIÇKICI 216 301 10 50 0216 301 10 53 22.02.2012
ANKARA ŞUBESİ ŞUBE TUNALI HİLMİ CD. 60/12 KAVAKLIDERE/ANKARA DUYGU İLHAN 0312 426 16 61 0312 426 16 71 22.02.2012
SİRKECİ ŞUBESİ ŞUBE HOBYAR MH AŞİREFENDİ SK 27 NO:6/611 EMİNÖNÜ İSTANBUL ADEM ÖZARSLAN 0212 512 86 65 0212 522 58 70 05.03.2015
BEYLİKDÜZÜ ŞUBESİ ŞUBE HAYRETTİNPAŞA MH 1993 SK NO 22 D:A1 ESENYURT İSTANBUL UĞUR DADANLAR 0212 879 01 36 0212 879 01 39 11.06.2015
NİŞANTAŞI ŞUBESİ ŞUBE VALİ KONAĞI CAD NO:77/3 D:3 NİŞANTAŞI ŞİŞLİ İSTANBUL BARBAROS ONAY 0212 241 15 75 0212 241 13 75 16.12.2020
SUADİYE ŞUBESİ ŞUBE SUADİYE MAH ÖNCÜ SK 2/1 BLOK K:8 D:8 KADIKÖY İSTANBUL SERHAT GÜN 0216 357 01 97 0216 286 30 50 23.12.2020
ÇANKAYA ŞUBESİ ŞUBE MUSTAFA KEMAL MAH DUMLUPINAR BULVARI NO:266 C BLOK İÇ KAPI 87 ÇANKAYA ANKARA TUBA UYSAL 0312 220 53 21 0312 220 53 21 13.11.2020
BURSA ŞUBESİ ŞUBE ÇEKİRGE MAH ÇEKİRGE CAD GÖKÇEN APT 1/C OSMANGAZİ BURSA ATA ALANYALI 0224 234 97 04 0224 234 97 04 28.01.2021
LEVENT ŞUBESİ ŞUBE NİSPETİYE MAG AYTAR CAD NO :10 K:1 D:5 BEŞİKTAŞ /İSTANBUL GÜLEN ATEŞ 0212 286 30 00 0212 286 30 50 21.09.2021
MALATYA ŞUBESİ ŞUBE SANCAKTAR MAH ASLANTEPE CAD CANBAYLAR PLAZA NO:93/9 MALATYA İREM ÖZBAY 0442 377 90 00 0212 286 30 50 14.01.2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031986
BIST
14:272.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 9,36
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:2716,3063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2305
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:2717,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0952
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:27972,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,63
|Açılış
|: 972,86
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DAGHL
|27,06
|4.987.221
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|536.308.731
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.030.966
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.605.802
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|20.363.631
|% 9,87
|
|MEPET
|4,07
|22.943.585
|% -9,96
|
|SELVA
|8,60
|24.378.877
|% -8,51
|
|NUGYO
|5,74
|40.770.790
|% -6,36
|
|FENER
|43,00
|198.560.264
|% -6,32
|
|SEYKM
|7,28
|28.022.796
|% -5,33
|
|SISE
|20,38
|1.874.657.101
|% 2,83
|
|THYAO
|42,08
|1.409.936.401
|% -0,19
|
|GARAN
|14,55
|1.274.657.674
|% -1,75
|
|ASELS
|23,62
|1.111.185.201
|% 2,43
|
|HEKTS
|29,40
|688.719.448
|% -1,34
|
|SISE
|20,38
|1.874.657.101
|% 2,83
|
|GARAN
|14,55
|1.274.657.674
|% -1,75
|
|EKGYO
|2,56
|219.952.210
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,36
|329.926.722
|% -0,46
|
|DOHOL
|3,64
|213.683.342
|% 0,28
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2967
|16,3063
|% 1,43
|
|Euro
|17,3765
|17,3918
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,3375
|20,4395
|% 1,08
|
|Frank
|16,8658
|16,9674
|% 1,04
|
|Riyal
|4,3384
|4,3601
|% 1,38
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,64
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,97
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.560
|53,00
|
|Tam
|6.433
|6.595
|54,97
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|26,59
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,17
|
Seans Raporu
14:27
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14:41XU100
Endeks 2, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 16, 918.00 milyon TL de
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14:41MRGYO
Yüzde 4.65 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 091, 042 adet işlem
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14:40OLMK
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 705, 553 adet işlem
-
14:39METUR
Yüzde 5.95 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 195, 235 adet işlem
-
14:38CIMSA
Yüzde 5.33 oranında artışla 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 831, 450 adet işlem