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***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.07.2021 20:43



***MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler [] Şirketimizin yukarıda belirtilen Yönetim Kurulu kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,         a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları raporunun tarafımızca incelendiğini,          b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,          c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,         Beyan ederiz.         Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953634


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Altın Gr. 491 491 -5,84  
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Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01  
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