***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:50
***MRSHL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MRSHL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MRSHL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829955
BIST
14:3385.156
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -2.731,93
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
14:336,4938
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0659
|Açılış
|: 6,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4938
En Düşük
6,4177
14:337,1483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0446
|Açılış
|: 7,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
14:33306,58
En Yüksek
|Değişim
|: -2,19%
|| -6,85
|Açılış
|: 306,58
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.116.442
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|OLMIP
|3,25
|1.080.225
|% 5,18
|
|KARTN
|287,00
|6.204.352
|% 5,17
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|OYLUM
|1,78
|952.763
|% -17,59
|
|DOAS
|6,12
|3.777.052
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.602.943
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.222.961
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|12.796.022
|% -10,00
|
|ASELS
|21,66
|776.829.208
|% -5,50
|
|THYAO
|7,89
|673.682.549
|% -4,13
|
|GARAN
|8,26
|460.341.736
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,03
|202.888.192
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,02
|184.290.685
|% 0,84
|
|YKBNK
|2,03
|202.888.192
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|74.798.110
|% -6,98
|
|THYAO
|7,89
|673.682.549
|% -4,13
|
|TSKB
|0,90
|71.255.268
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,10
|71.612.319
|% -2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8415
|7,8808
|% -0,37
|
|Frank
|6,7504
|6,7910
|% -0,22
|
|Riyal
|1,7244
|1,7331
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-6,66
|
|Cumhuriyet
|2.054
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.045
|2.097
|14,30
|
|Yarım
|988
|1.015
|6,91
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,46
|