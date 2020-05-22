***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.05.2020Tescil Tarihi15.05.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.05.2020 - 10082Açıklamalar2020 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Mayıs 2020 tarihinde yapılan tesciline ilişkin ilan 21 Mayıs 2020 tarihli ve 10082 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846543BIST