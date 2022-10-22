***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.10.2022 22:46
***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.10.2021 tarih ve 18454353-100.06-12006 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin Kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073432
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,3669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1588
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3915
En Düşük
17,9901
18:05989,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 16,47
|Açılış
|: 990,28
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
990,81
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5707
|18,5968
|% -0,05
|
|Euro
|18,3122
|18,3669
|% 0,87
|
|Sterlin
|20,9340
|21,0389
|% 0,50
|
|Frank
|18,5481
|18,6599
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9298
|4,9545
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|29,89
|
|Altın Gr.
|990
|990
|17,00
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.699
|6.836
|127,00
|
|Yarım
|3.264
|3.342
|62,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.670
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,44
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,38
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|1,12
|