***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MRSHL*** MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 21.10.2021 tarih ve 18454353-100.06-12006 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir.Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketimizin Kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073432BIST